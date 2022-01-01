Профиль для виброрейки CSVH-E, длина 1,5 м

Преимущества

Такому профилю не нужна направляющая, поэтому он работает по самому бетону, что значительно упрощает и ускоряет процесс работы

Конструкция профиля не позволяет бетону налипать на него

Профиль Caiman для виброрейки CSVH, длина 1,5 м позволяет легко и быстро разгладить поверхность бетонной смеси, стяжек или бетонных плит. Не нуждается в направляющих, может работать непосредственно на поверхности бетона.