Профиль для виброрейки CSVH-E, длина 1,5 м
Арт. 1128611
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Длина, мм
|1500
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Ширина, мм
|200
- Профиль Caiman для виброрейки CSVH, длина 1,5 м позволяет легко и быстро разгладить поверхность бетонной смеси, стяжек или бетонных плит. Не нуждается в направляющих, может работать непосредственно на поверхности бетона.
Преимущества
- Такому профилю не нужна направляющая, поэтому он работает по самому бетону, что значительно упрощает и ускоряет процесс работы
- Конструкция профиля не позволяет бетону налипать на него