Радиатор Axis 22 Classic (500x600 мм)
Арт. О00000006044
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Сербия
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Вес, кг
|17
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Габариты, мм
|600х500х105
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- Радиатор AXIS Classic 22 500х600 крепится к стене при помощи кронштейнов, которые поставляются в комплекте. Оборудование служит для отопления помещения различного назначения. Радиатор с боковой подводкой подключается к системам водяного отопления закрытого типа, где максимальная допустимая температура теплоносителя составляет 120°. Корпус выполнен из стали толщиной 1,2 мм, обладающей высокой теплопроводностью.
Преимущества
- Радиатор предназначен для применения в системах водяного отопления закрытого типа
- Агрегат подойдет для использования в жилых, административных, промышленных и общественных зданиях, медицинских учреждениях, а также индивидуальных домах и коттеджах
- Прибор состоит из тепловых панелей с дополнительными конвективными поверхностями
- Толщина стального листа увеличена для поставок в Россию и составляет 1,2 мм (в Европу поставляются радиаторы с толщиной листа 1,1 мм)
- Радиатор может быть подключен как с левой, так и с правой стороны
- Увеличенная толщина стального листа позволила достичь рекордного для панельного радиатора давления на разрыв в 20 атм
- Высокая теплопроводность стали и небольшой объем теплоносителя в радиаторе обеспечивают малую инерционность радиатора
- Радиатор типа Classic - панельный радиатор с боковой подводкой 1/2"
- Марка стали: DIN EN 10130 DC01
- Соответствуют ГОСТ 31311-2005
- Имеет легкосъемную верхнюю декоративную решетку и боковые крышки
- Покраска радиатора AXIS Classic 22 500х600 производится по следующей технологии: обезжиривание, обработка фосфатом железа, грунтовка катодной лакировкой по методу катафорезного погружения и порошковым напылением в электростатическом поле
- Совместимость с медными и чугунными теплообменниками котлов в системе отопления
- Радиатор не выделяет водород
- Можно использовать антифриз (рекомендуется Aquatrust, Thermotrust)
- Радиатор состоит из двух панелей с двумя дополнительными оребрениями