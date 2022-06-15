Радиатор Axis 22 Classic (500x600 мм)

Преимущества

Радиатор предназначен для применения в системах водяного отопления закрытого типа

Агрегат подойдет для использования в жилых, административных, промышленных и общественных зданиях, медицинских учреждениях, а также индивидуальных домах и коттеджах

Прибор состоит из тепловых панелей с дополнительными конвективными поверхностями

Толщина стального листа увеличена для поставок в Россию и составляет 1,2 мм (в Европу поставляются радиаторы с толщиной листа 1,1 мм)

Радиатор может быть подключен как с левой, так и с правой стороны

Увеличенная толщина стального листа позволила достичь рекордного для панельного радиатора давления на разрыв в 20 атм

Высокая теплопроводность стали и небольшой объем теплоносителя в радиаторе обеспечивают малую инерционность радиатора

Радиатор типа Classic - панельный радиатор с боковой подводкой 1/2"

Марка стали: DIN EN 10130 DC01

Соответствуют ГОСТ 31311-2005

Имеет легкосъемную верхнюю декоративную решетку и боковые крышки

Покраска радиатора AXIS Classic 22 500х600 производится по следующей технологии: обезжиривание, обработка фосфатом железа, грунтовка катодной лакировкой по методу катафорезного погружения и порошковым напылением в электростатическом поле

Совместимость с медными и чугунными теплообменниками котлов в системе отопления

Радиатор не выделяет водород

Можно использовать антифриз (рекомендуется Aquatrust, Thermotrust)

Радиатор состоит из двух панелей с двумя дополнительными оребрениями

Радиатор AXIS Classic 22 500х600 крепится к стене при помощи кронштейнов, которые поставляются в комплекте. Оборудование служит для отопления помещения различного назначения. Радиатор с боковой подводкой подключается к системам водяного отопления закрытого типа, где максимальная допустимая температура теплоносителя составляет 120°. Корпус выполнен из стали толщиной 1,2 мм, обладающей высокой теплопроводностью.