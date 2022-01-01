Редуктор БАМЗ Г-70-2

Преимущества

Наличие двух манометров обеспечивает контроль давления на входе и в камере рабочего давления

Подсоединяется к газовому баллону и рукаву для последующей подачи газа.Технические характеристики:•Рабочий газ - гелий;•Наибольшее рабочее давление - 20 МПа;•Габариты - 170x170x160 мм;•Вес - 1.8 кг

Редуктор гелиевый Г-70-2 БАМЗ предназначен для регулирования, поддержания и формирования необходимого давления, поступающего из баллона