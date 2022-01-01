Редуктор БАМЗ Г-70-2
Арт. 71300095
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|170х140х155
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Класс товара
|полупрофессиональный
- Редуктор гелиевый Г-70-2 БАМЗ предназначен для регулирования, поддержания и формирования необходимого давления, поступающего из баллона
Преимущества
- Наличие двух манометров обеспечивает контроль давления на входе и в камере рабочего давления
- Подсоединяется к газовому баллону и рукаву для последующей подачи газа.Технические характеристики:•Рабочий газ - гелий;•Наибольшее рабочее давление - 20 МПа;•Габариты - 170x170x160 мм;•Вес - 1.8 кг