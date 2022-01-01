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Редуктор БАМЗ Г-70-2
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Гелиевые редукторы
    Редуктор БАМЗ Г-70-2
    Арт. 71300095
    Редуктор БАМЗ Г-70-2

      Редуктор БАМЗ Г-70-2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 71300095

      Характеристики

      Производитель
      		БАМЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		170х140х155
      Класс товара
      		полупрофессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Редуктор гелиевый Г-70-2 БАМЗ предназначен для регулирования, поддержания и формирования необходимого давления, поступающего из баллона

        Преимущества

        • Наличие двух манометров обеспечивает контроль давления на входе и в камере рабочего давления
        • Подсоединяется к газовому баллону и рукаву для последующей подачи газа.Технические характеристики:•Рабочий газ - гелий;•Наибольшее рабочее давление - 20 МПа;•Габариты - 170x170x160 мм;•Вес - 1.8 кг