Редуктор ДОНМЕТ УР-6ДМ мал.
Арт. 71364
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|122х162х130
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Класс товара
|полупрофессиональный
- Регулятор УР-6ДМ МГ Донмет СВ000005765 предназначен для регулирования, поддержания и формирования необходимого давления, поступающего из баллона. Наличие двух манометров обеспечивает контроль давления на входе и в камере рабочего давления. Подсоединяется к газовому баллону и рукаву для последующей подачи газа. Резьба 3/4"
Преимущества
- Изготовлен из высокотехнологичного материала
- Надежность