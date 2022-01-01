Редуктор ДОНМЕТ УР-6ДМ мал.

Преимущества

Изготовлен из высокотехнологичного материала

Надежность

Регулятор УР-6ДМ МГ Донмет СВ000005765 предназначен для регулирования, поддержания и формирования необходимого давления, поступающего из баллона. Наличие двух манометров обеспечивает контроль давления на входе и в камере рабочего давления. Подсоединяется к газовому баллону и рукаву для последующей подачи газа. Резьба 3/4"