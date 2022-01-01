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Редуктор ДОНМЕТ УР-6ДМ мал.
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Углекислые редукторы
    Редуктор ДОНМЕТ УР-6ДМ мал.
    Арт. 71364
    Редуктор ДОНМЕТ УР-6ДМ мал.

      Редуктор ДОНМЕТ УР-6ДМ мал.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 71364

      Характеристики

      Производитель
      		Донмет
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		122х162х130
      Класс товара
      		полупрофессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Регулятор УР-6ДМ МГ Донмет СВ000005765 предназначен для регулирования, поддержания и формирования необходимого давления, поступающего из баллона. Наличие двух манометров обеспечивает контроль давления на входе и в камере рабочего давления. Подсоединяется к газовому баллону и рукаву для последующей подачи газа. Резьба 3/4"

        Преимущества

        • Изготовлен из высокотехнологичного материала
        • Надежность