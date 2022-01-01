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Редуктор ПТК углекислотный УР-6-5
Найти аналог
Углекислые редукторы
    Редуктор ПТК углекислотный УР-6-5
    Арт. X130311110
    Редуктор ПТК углекислотный УР-6-5
    Редуктор ПТК углекислотный УР-6-5
    Редуктор ПТК углекислотный УР-6-5
    Редуктор ПТК углекислотный УР-6-5
    Редуктор ПТК углекислотный УР-6-5
      Редуктор ПТК углекислотный УР-6-5
      Редуктор ПТК углекислотный УР-6-5
      Редуктор ПТК углекислотный УР-6-5
      Редуктор ПТК углекислотный УР-6-5
      Редуктор ПТК углекислотный УР-6-5

      Редуктор ПТК углекислотный УР-6-5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X130311110

      Характеристики

      Производитель
      		ПТК
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		130х80х115
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Редуктор углекислотный УР-6-5 ПТК 00000028048 предназначен для понижения и регулирования давления газа, поступающего в регулятор из баллона, и автоматического поддержания расхода газа на постоянном уровне. Позволяет точно настраивать значение рабочего давления, особенно при малых значениях

        Преимущества

        • Изготовлен из высокотехнологичного материала
        • Надежность