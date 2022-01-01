Редуктор ПТК углекислотный УР-6-5

Преимущества

Изготовлен из высокотехнологичного материала

Надежность

Редуктор углекислотный УР-6-5 ПТК 00000028048 предназначен для понижения и регулирования давления газа, поступающего в регулятор из баллона, и автоматического поддержания расхода газа на постоянном уровне. Позволяет точно настраивать значение рабочего давления, особенно при малых значениях