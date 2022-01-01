Редуктор ПТК углекислотный УР-6-5
Арт. X130311110
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|130х80х115
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Класс товара
|профессиональный
- Редуктор углекислотный УР-6-5 ПТК 00000028048 предназначен для понижения и регулирования давления газа, поступающего в регулятор из баллона, и автоматического поддержания расхода газа на постоянном уровне. Позволяет точно настраивать значение рабочего давления, особенно при малых значениях
Преимущества
- Изготовлен из высокотехнологичного материала
- Надежность