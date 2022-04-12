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Респиратор 153 У2К
4.7
3
Найти аналог
Респираторы
    Респиратор 153 У2К
    Арт. 711165
    4.7
    3
    Респиратор 153 У2К
    Респиратор 153 У2К
      Респиратор 153 У2К
      Респиратор 153 У2К

      Респиратор 153 У2К

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 711165
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Спецодежда 2000
      Страна производства
      		Китай
      Тип
      		респиратор
      Тип респиратора
      		многоразовый
      Формованный
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Респиратор У-2К является индивидуальным средством защиты, которое обеспечивает безопасное функционирование органов дыхания человека в условиях высокой загрязненности воздуха, предотвращая попадание в них всевозможных вредных примесей.  Респиратор У-2К изготовлен в форме мягкой полумаски (с фильтрующим слоем из ультратонких синтетических волокон), которая оснащена парой впускных клапанов и одним выпускным, носовым зажимом-уплотнителем, а также хлопчатобумажной лентой оголовья. Длина последней может регулироваться благодаря наличию специальных фиксаторов, что обеспечивает оптимальное прилегание маски к лицу, а конструкция выходного клапана дает возможность удалять избыточную влагу и тепло из-под маски при выдохе. 