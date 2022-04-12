Респиратор 153 У2К

Респиратор У-2К является индивидуальным средством защиты, которое обеспечивает безопасное функционирование органов дыхания человека в условиях высокой загрязненности воздуха, предотвращая попадание в них всевозможных вредных примесей. Респиратор У-2К изготовлен в форме мягкой полумаски (с фильтрующим слоем из ультратонких синтетических волокон), которая оснащена парой впускных клапанов и одним выпускным, носовым зажимом-уплотнителем, а также хлопчатобумажной лентой оголовья. Длина последней может регулироваться благодаря наличию специальных фиксаторов, что обеспечивает оптимальное прилегание маски к лицу, а конструкция выходного клапана дает возможность удалять избыточную влагу и тепло из-под маски при выдохе.