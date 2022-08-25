Резак гидравлический CH130, 3200 об/мин
Арт. 1128566
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Франция
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Вес, кг
|8
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Антивибрационная система
|Нет
- Гидравлический резак Caiman CH130 - это мощный инструмент для резки строительных материалов (бетонные блоки, кирпич), металлических конструкций. Пригоден для аварийных работ в самых труднодоступных местах, благодаря своей компактности и высокой мощности гидропривода.
Преимущества
- Низкий уровень шума
- Высокий крутящий момент
- Простое обслуживание
- Компактный размер и малый вес
- Чистая работа в любых условиях