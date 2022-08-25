Резак гидравлический CH130, 3200 об/мин

Преимущества

Низкий уровень шума

Высокий крутящий момент

Простое обслуживание

Компактный размер и малый вес

Чистая работа в любых условиях





Гидравлический резак Caiman CH130 - это мощный инструмент для резки строительных материалов (бетонные блоки, кирпич), металлических конструкций. Пригоден для аварийных работ в самых труднодоступных местах, благодаря своей компактности и высокой мощности гидропривода.