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Резак гидравлический CH130, 3200 об/мин
5.0
1
Найти аналог
Бензорезы
    Резак гидравлический CH130, 3200 об/мин
    Арт. 1128566
    5.0
    1
    Резак гидравлический CH130, 3200 об/мин

      Резак гидравлический CH130, 3200 об/мин

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 1128566
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Франция
      Вес, кг
      		8
      Антивибрационная система
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Гидравлический резак Caiman CH130 - это мощный инструмент для резки строительных материалов (бетонные блоки, кирпич), металлических конструкций. Пригоден для аварийных работ в самых труднодоступных местах, благодаря своей компактности и высокой мощности гидропривода.

        Преимущества

        • Низкий уровень шума
        • Высокий крутящий момент
        • Простое обслуживание
        • Компактный размер и малый вес
        • Чистая работа в любых условиях