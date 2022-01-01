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Ролики для расширения торцов труб S4
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Ролики для расширения торцов труб S4
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Ролики для расширения торцов труб S4
Арт. stalex_18328
Ролики для расширения торцов труб S4
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Нет в наличии
Арт. stalex_18328
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Описание
S4 Комплект роликов для развёртывания (расширения) торца трубы. Производит развёртывание края трубы увеличивая её окружность (диаметр).Подходят для станков STALEX TB-12 и STALEX ETB-12
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Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы