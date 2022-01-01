Преимущества

Осуществляет продольный разрез материала

Быстрая окупаемость за счет уменьшения количества отходов материала, а также защиты от повреждений дорогостоящих рабочих деталей станка

Легкая алюминиевая конструкция, рассчитанная на длительное использование

Режущие ножи из закаленной и усиленной стали для безопасной и долговечной работы

Полностью устранено использование опасных открытых режущих поверхностей

Формованный несущий корпус оберегает инструмент, когда тот не используется

Предназначен для использования со всеми листогибами серии «PRO» (с 1995 г. и позже)

Пластмассовый кейс для хранения ножа – в комплекте поставки

Роликовый нож Stalex Pro Cut Off предназначен для быстрой, легкой и безопасной резки с фабричным качеством прямо на листогибе листового и рулонного металла, а также винила толщиной до 0,6 мм.