Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Роликовый нож Stalex Pro Cut Off
Найти аналог
Роликовые ножи для листогибочных станков
    Роликовый нож Stalex Pro Cut Off
    Арт. stalex_1725
    Роликовый нож Stalex Pro Cut Off

      Роликовый нож Stalex Pro Cut Off

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_1725

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Польша
      Родина бренда
      		Россия
      Толщина разрезаемого металла, мм
      		0.6
      Тип оснастки
      		роликовый нож
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Роликовый нож Stalex Pro Cut Off предназначен для быстрой, легкой и безопасной резки с фабричным качеством прямо на листогибе листового и рулонного металла, а также винила толщиной до 0,6 мм.

        Преимущества

        • Осуществляет продольный разрез материала
        • Быстрая окупаемость за счет уменьшения количества отходов материала, а также защиты от повреждений дорогостоящих рабочих деталей станка
        • Легкая алюминиевая конструкция, рассчитанная на длительное использование
        • Режущие ножи из закаленной и усиленной стали для безопасной и долговечной работы
        • Полностью устранено использование опасных открытых режущих поверхностей
        • Формованный несущий корпус оберегает инструмент, когда тот не используется
        • Предназначен для использования со всеми листогибами серии «PRO» (с 1995 г. и позже)
        • Пластмассовый кейс для хранения ножа – в комплекте поставки