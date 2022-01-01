Роликовый нож Stalex Pro Cut Off
Арт. stalex_1725
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Польша
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Родина бренда
|Россия
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Толщина разрезаемого металла, мм
|0.6
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Тип оснастки
|роликовый нож
- Роликовый нож Stalex Pro Cut Off предназначен для быстрой, легкой и безопасной резки с фабричным качеством прямо на листогибе листового и рулонного металла, а также винила толщиной до 0,6 мм.
Преимущества
- Осуществляет продольный разрез материала
- Быстрая окупаемость за счет уменьшения количества отходов материала, а также защиты от повреждений дорогостоящих рабочих деталей станка
- Легкая алюминиевая конструкция, рассчитанная на длительное использование
- Режущие ножи из закаленной и усиленной стали для безопасной и долговечной работы
- Полностью устранено использование опасных открытых режущих поверхностей
- Формованный несущий корпус оберегает инструмент, когда тот не используется
- Предназначен для использования со всеми листогибами серии «PRO» (с 1995 г. и позже)
- Пластмассовый кейс для хранения ножа – в комплекте поставки