Преимущества

Автозатемняющийся светофильтр с регулировкой чувствительности оптических датчиков и скорости высветления

Внешняя регулировка степени затемнения (9-13)

Два оптических датчика

Размеры видимой зоны 92х42мм

Оптические свойства 1/1/1/2

Естественная цветопередача

Режим шлифовки

Маска сварщика Росомз КН Crystaline Ямал Favorit 05145, с креплением на каске защитной. Корпус FavoriT из непрогораемого термостойкого материала Super Termotrek (полиамид). Панорамное покровное стекло и подложка из поликарбоната. Крепление на каске с помощью специальных универсальных адаптеров (в комплекте), фиксируется в двух максимально выгодных положениях: рабочем (внизу) и не рабочем (вверху). Используется совместно с касками: СОМЗ-55 ВИЗИОН, СОМЗ-55 FavoriT Trek, СОМЗ-55 Hammer, RFI-3 BIOT®.