Маска сварщика Росомз КН Crystaline Ямал Favorit 05145, с креплением на каске
Арт. Ю00000120244
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты экрана, мм
|92x42
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Режим работы
|аргонодуговая сварка (TIG), полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA)
- Маска сварщика Росомз КН Crystaline Ямал Favorit 05145, с креплением на каске защитной. Корпус FavoriT из непрогораемого термостойкого материала Super Termotrek (полиамид). Панорамное покровное стекло и подложка из поликарбоната. Крепление на каске с помощью специальных универсальных адаптеров (в комплекте), фиксируется в двух максимально выгодных положениях: рабочем (внизу) и не рабочем (вверху). Используется совместно с касками: СОМЗ-55 ВИЗИОН, СОМЗ-55 FavoriT Trek, СОМЗ-55 Hammer, RFI-3 BIOT®.
Преимущества
- Автозатемняющийся светофильтр с регулировкой чувствительности оптических датчиков и скорости высветления
- Внешняя регулировка степени затемнения (9-13)
- Два оптических датчика
- Размеры видимой зоны 92х42мм
- Оптические свойства 1/1/1/2
- Естественная цветопередача
- Режим шлифовки