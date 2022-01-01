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Маска сварщика Росомз КН Crystaline Ямал Favorit 05145, с креплением на каске
4 940 ₽
Сварочные шлемы
    Маска сварщика Росомз КН Crystaline Ямал Favorit 05145, с креплением на каске
    Арт. Ю00000120244
    Маска сварщика Росомз КН Crystaline Ямал Favorit 05145, с креплением на каске
    Маска сварщика Росомз КН Crystaline Ямал Favorit 05145, с креплением на каске
      Маска сварщика Росомз КН Crystaline Ямал Favorit 05145, с креплением на каске
      Маска сварщика Росомз КН Crystaline Ямал Favorit 05145, с креплением на каске

      Маска сварщика Росомз КН Crystaline Ямал Favorit 05145, с креплением на каске

      4 940 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000120244

      Характеристики

      Производитель
      		Росомз
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты экрана, мм
      		92x42
      Режим работы
      		аргонодуговая сварка (TIG), полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA)
      Все характеристики
      4 940 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Маска сварщика Росомз КН Crystaline Ямал Favorit 05145, с креплением на каске защитной. Корпус FavoriT из непрогораемого термостойкого материала Super Termotrek (полиамид). Панорамное покровное стекло и подложка из поликарбоната. Крепление на каске с помощью специальных универсальных адаптеров (в комплекте), фиксируется в двух максимально выгодных положениях: рабочем (внизу) и не рабочем (вверху). Используется совместно с касками: СОМЗ-55 ВИЗИОН, СОМЗ-55 FavoriT Trek, СОМЗ-55 Hammer, RFI-3 BIOT®.

        Преимущества

        • Автозатемняющийся светофильтр с регулировкой чувствительности оптических датчиков и скорости высветления
        • Внешняя регулировка степени затемнения (9-13)
        • Два оптических датчика
        • Размеры видимой зоны 92х42мм
        • Оптические свойства 1/1/1/2
        • Естественная цветопередача
        • Режим шлифовки