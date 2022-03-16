Преимущества

Ребристый профиль Power Grip.

Шланг не перегибается, не спутывается, не перекручивается

Устойчивость к высокому давлению 25 бар

Безопасный, с длительным сроком службы

Шланг поливочный Gardena Flex 18055-2000000 (3/4", 50 м) c ребристым профилем Power Grip для идеального соединения с коннектором Базовой системы полива. Благодаря спиралевидному текстильному армированию, усиленному углеродными волокнами, шланг стал устойчивее к высокому давлению и сохранению формы. Шланг не содержит фталаты и тяжелые металлы, и невосприимчив к УФ-излучению. Толстые стенки шланга обеспечивают длительный срок службы и безопасность использования.