Шланг поливочный Gardena Flex 18055-2000000 (3/4", 50 м)
Арт. 77777X718426136
Характеристики
|
Производитель
|
Родина бренда
|Германия
|
Тип шланга
|армированный
|
Диаметр, дюйм
|3/4
|
Длина, м
|50
- Шланг поливочный Gardena Flex 18055-2000000 (3/4", 50 м) c ребристым профилем Power Grip для идеального соединения с коннектором Базовой системы полива. Благодаря спиралевидному текстильному армированию, усиленному углеродными волокнами, шланг стал устойчивее к высокому давлению и сохранению формы. Шланг не содержит фталаты и тяжелые металлы, и невосприимчив к УФ-излучению. Толстые стенки шланга обеспечивают длительный срок службы и безопасность использования.
Преимущества
- Ребристый профиль Power Grip.
- Шланг не перегибается, не спутывается, не перекручивается
- Устойчивость к высокому давлению 25 бар
- Безопасный, с длительным сроком службы