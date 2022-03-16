Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шланг поливочный Gardena Flex 18055-2000000 (3/4", 50 м)
5.0
2
Найти аналог
Шланги армированные
    Шланг поливочный Gardena Flex 18055-2000000 (3/4", 50 м)
    Арт. 77777X718426136
    5.0
    2
    Шланг поливочный Gardena Flex 18055-2000000 (3/4", 50 м)
    Шланг поливочный Gardena Flex 18055-2000000 (3/4", 50 м)
      Шланг поливочный Gardena Flex 18055-2000000 (3/4", 50 м)
      Шланг поливочный Gardena Flex 18055-2000000 (3/4", 50 м)

      Шланг поливочный Gardena Flex 18055-2000000 (3/4", 50 м)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777X718426136
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Родина бренда
      		Германия
      Тип шланга
      		армированный
      Диаметр, дюйм
      		3/4
      Длина, м
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шланг поливочный Gardena Flex 18055-2000000 (3/4", 50 м) c ребристым профилем Power Grip для идеального соединения с коннектором Базовой системы полива. Благодаря спиралевидному текстильному армированию, усиленному углеродными волокнами, шланг стал устойчивее к высокому давлению и сохранению формы. Шланг не содержит фталаты и тяжелые металлы, и невосприимчив к УФ-излучению. Толстые стенки шланга обеспечивают длительный срок службы и безопасность использования.

        Преимущества

        • Ребристый профиль Power Grip.
        • Шланг не перегибается, не спутывается, не перекручивается
        • Устойчивость к высокому давлению 25 бар
        • Безопасный, с длительным сроком службы