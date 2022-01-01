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Шлифовальная сетка Master Color 30-5245, 115x280 мм, 10 листов
330 ₽
Шлифовальные листы
    Шлифовальная сетка Master Color 30-5245, 115x280 мм, 10 листов
    Арт. О00000025716
    Шлифовальная сетка Master Color 30-5245, 115x280 мм, 10 листов
    Шлифовальная сетка Master Color 30-5245, 115x280 мм, 10 листов
    Шлифовальная сетка Master Color 30-5245, 115x280 мм, 10 листов
      Шлифовальная сетка Master Color 30-5245, 115x280 мм, 10 листов
      Шлифовальная сетка Master Color 30-5245, 115x280 мм, 10 листов
      Шлифовальная сетка Master Color 30-5245, 115x280 мм, 10 листов

      Шлифовальная сетка Master Color 30-5245, 115x280 мм, 10 листов

      330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025716

      Характеристики

      Производитель
      		Master Color
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		шлифовальный лист
      Назначение по материалу
      		металл, дерево
      Все характеристики
      330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Шлифовальная сетка Master Color 30-5250, 115x280 мм, 10 листов
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шлифовальная сетка MASTER COLOR 30-5245 представляет собой листы из стекловолокна с перфорацией, на поверхность которых с помощью клея нанесен измельченный карбид кремния. Главная из технических характеристик сетки для шлифовки поверхности - зернистость, которая отражает размер фракций абразивного вещества. В качестве удерживающего инструмента часто используют специальную терку, на которой с помощью зажимов закрепляется абразив. Прокладка из вспененного материала обеспечивает более плотное прилегание шлифовального полотна.

        Преимущества

        • Повышенная износостойкость: благодаря прочной основе сетка может использоваться для шлифовки поверхности в три раза дольше, чем бумага, которая становится непригодной примерно через 10–20 мин
        • Минимальная трудоемкость: длительность использования сетки позволяет сэкономить время, затрачиваемое на ее замену, и уменьшить срок выполнения работы
        • Наличие двух функциональных поверхностей. Поскольку измельченный карбид кремния наносят с обеих сторон сетки, то после потери свойств в процессе затирки полотно переворачивают и продолжают обработку
        • Простота очистки: за счет сетчатой структуры материал легко очищается от мелкого мусора и пыли, застрявших между зерен абразивного покрытия во время затирки. Для этого достаточно несильно ударить плоскостью шлифовальной машинки или терки по любой поверхности или предмету