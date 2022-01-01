Шлифовальная сетка Master Color 30-5247, 115x280 мм, 10 листов
Арт. О00000025717
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|шлифовальный лист
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Назначение по материалу
|металл, дерево
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- Шлифовальная сетка MASTER COLOR 30-5247 представляет собой листы из стекловолокна с перфорацией, на поверхность которых с помощью клея нанесен измельченный карбид кремния. Главная из технических характеристик сетки для шлифовки поверхности - зернистость, которая отражает размер фракций абразивного вещества. В качестве удерживающего инструмента часто используют специальную терку, на которой с помощью зажимов закрепляется абразив. Прокладка из вспененного материала обеспечивает более плотное прилегание шлифовального полотна.
Преимущества
- Повышенная износостойкость: благодаря прочной основе сетка может использоваться для шлифовки поверхности в три раза дольше, чем бумага, которая становится непригодной примерно через 10–20 мин
- Минимальная трудоемкость: длительность использования сетки позволяет сэкономить время, затрачиваемое на ее замену, и уменьшить срок выполнения работы
- Наличие двух функциональных поверхностей. Поскольку измельченный карбид кремния наносят с обеих сторон сетки, то после потери свойств в процессе затирки полотно переворачивают и продолжают обработку
- Простота очистки: за счет сетчатой структуры материал легко очищается от мелкого мусора и пыли, застрявших между зерен абразивного покрытия во время затирки. Для этого достаточно несильно ударить плоскостью шлифовальной машинки или терки по любой поверхности или предмету