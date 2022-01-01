Преимущества

Внешняя ручка позволяет менять степень затемнения в диапазоне 9-13 DIN даже во время сварки.

Возможность регулировки чувствительности и задержки затемнения обеспечивает удобство работы.

Щиток имеет встроенный съемный аккумулятор и солнечную батарею для увеличения продолжительности работы.

Маска выполнена из термостойкого пластика для повышенной прочности и устойчивости к высоким температурам.

Регулируемое оголовье позволяет надежно зафиксировать щиток на голове.

Поролоновая накладка и силиконовый обтюратор минимизируют трение ободка об лоб сварщика.

Небольшой вес щитка делает работу более комфортной

Маска сварщика Сибртех 89177 с автозатемнением Ф5 - закрывает лицо и шею работника от света дуги, искр, ультрафиолета и горячих брызг. Выступает также защитой от ожогов и высоких температур во время сварочных работ.