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Маска сварщика Сибртех 89177 с автозатемнением Ф5
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Сварочные маски хамелеон
    Маска сварщика Сибртех 89177 с автозатемнением Ф5
    Арт. О00000032981
    Маска сварщика Сибртех 89177 с автозатемнением Ф5
    Маска сварщика Сибртех 89177 с автозатемнением Ф5
    Маска сварщика Сибртех 89177 с автозатемнением Ф5
    Маска сварщика Сибртех 89177 с автозатемнением Ф5
    Маска сварщика Сибртех 89177 с автозатемнением Ф5
    Маска сварщика Сибртех 89177 с автозатемнением Ф5
      Маска сварщика Сибртех 89177 с автозатемнением Ф5
      Маска сварщика Сибртех 89177 с автозатемнением Ф5
      Маска сварщика Сибртех 89177 с автозатемнением Ф5
      Маска сварщика Сибртех 89177 с автозатемнением Ф5
      Маска сварщика Сибртех 89177 с автозатемнением Ф5
      Маска сварщика Сибртех 89177 с автозатемнением Ф5

      Маска сварщика Сибртех 89177 с автозатемнением Ф5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000032981

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты экрана, мм
      		93x43
      Режим работы
      		аргонодуговая сварка (TIG), полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA)
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Маска сварщика Сибртех 89177 с автозатемнением Ф5 - закрывает лицо и шею работника от света дуги, искр, ультрафиолета и горячих брызг. Выступает также защитой от ожогов и высоких температур во время сварочных работ.

        Преимущества

        • Внешняя ручка позволяет менять степень затемнения в диапазоне 9-13 DIN даже во время сварки.
        • Возможность регулировки чувствительности и задержки затемнения обеспечивает удобство работы.
        • Щиток имеет встроенный съемный аккумулятор и солнечную батарею для увеличения продолжительности работы.
        • Маска выполнена из термостойкого пластика для повышенной прочности и устойчивости к высоким температурам.
        • Регулируемое оголовье позволяет надежно зафиксировать щиток на голове.
        • Поролоновая накладка и силиконовый обтюратор минимизируют трение ободка об лоб сварщика.
        • Небольшой вес щитка делает работу более комфортной