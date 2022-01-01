Маска сварщика Сибртех 89177 с автозатемнением Ф5
Арт. О00000032981
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты экрана, мм
|93x43
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Режим работы
|аргонодуговая сварка (TIG), полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA)
- Маска сварщика Сибртех 89177 с автозатемнением Ф5 - закрывает лицо и шею работника от света дуги, искр, ультрафиолета и горячих брызг. Выступает также защитой от ожогов и высоких температур во время сварочных работ.
Преимущества
- Внешняя ручка позволяет менять степень затемнения в диапазоне 9-13 DIN даже во время сварки.
- Возможность регулировки чувствительности и задержки затемнения обеспечивает удобство работы.
- Щиток имеет встроенный съемный аккумулятор и солнечную батарею для увеличения продолжительности работы.
- Маска выполнена из термостойкого пластика для повышенной прочности и устойчивости к высоким температурам.
- Регулируемое оголовье позволяет надежно зафиксировать щиток на голове.
- Поролоновая накладка и силиконовый обтюратор минимизируют трение ободка об лоб сварщика.
- Небольшой вес щитка делает работу более комфортной