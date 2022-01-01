Маска сварщика Сибртех 89176 с автозатемнением Ф1
Арт. О00000032980
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты экрана, мм
|90х35
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Режим работы
|аргонодуговая сварка (TIG), полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA)
- Маска сварщика Сибртех 89176 с автозатемнением Ф1 - закрывает лицо и шею работника от света дуги, искр, ультрафиолета и горячих брызг.
Преимущества
- Щиток устойчив к деформации и истиранию, т.к. изготовлен из изоляционного и термостойкого пластика
- Светофильтр затемняется автоматически при розжиге дуги и переходит в светлое состояние после ее затухания
- Встроенный аккумулятор и солнечная батарея обеспечивают питание щитка, поэтому его можно использовать для регулярных работ
- Регулируемое оголовье не дает маске спадать во время работы
- Поролоновая накладка и силиконовый обтюратор минимизируют трение ободка об лоб сварщика
- С щитком комфортно работать даже на протяжении длительного времени