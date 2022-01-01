Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Маска сварщика Сибртех 89176 с автозатемнением Ф1
Найти аналог
Сварочные маски хамелеон
    Маска сварщика Сибртех 89176 с автозатемнением Ф1
    Арт. О00000032980
    Маска сварщика Сибртех 89176 с автозатемнением Ф1
    Маска сварщика Сибртех 89176 с автозатемнением Ф1
    Маска сварщика Сибртех 89176 с автозатемнением Ф1
    Маска сварщика Сибртех 89176 с автозатемнением Ф1
    Маска сварщика Сибртех 89176 с автозатемнением Ф1
    Маска сварщика Сибртех 89176 с автозатемнением Ф1
    Маска сварщика Сибртех 89176 с автозатемнением Ф1
      Маска сварщика Сибртех 89176 с автозатемнением Ф1
      Маска сварщика Сибртех 89176 с автозатемнением Ф1
      Маска сварщика Сибртех 89176 с автозатемнением Ф1
      Маска сварщика Сибртех 89176 с автозатемнением Ф1
      Маска сварщика Сибртех 89176 с автозатемнением Ф1
      Маска сварщика Сибртех 89176 с автозатемнением Ф1
      Маска сварщика Сибртех 89176 с автозатемнением Ф1

      Маска сварщика Сибртех 89176 с автозатемнением Ф1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000032980

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты экрана, мм
      		90х35
      Режим работы
      		аргонодуговая сварка (TIG), полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA)
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Маска сварщика Сибртех 89176 с автозатемнением Ф1 - закрывает лицо и шею работника от света дуги, искр, ультрафиолета и горячих брызг.

        Преимущества

        • Щиток устойчив к деформации и истиранию, т.к. изготовлен из изоляционного и термостойкого пластика
        • Светофильтр затемняется автоматически при розжиге дуги и переходит в светлое состояние после ее затухания
        • Встроенный аккумулятор и солнечная батарея обеспечивают питание щитка, поэтому его можно использовать для регулярных работ
        • Регулируемое оголовье не дает маске спадать во время работы
        • Поролоновая накладка и силиконовый обтюратор минимизируют трение ободка об лоб сварщика
        • С щитком комфортно работать даже на протяжении длительного времени