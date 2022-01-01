Преимущества

Щиток устойчив к деформации и истиранию, т.к. изготовлен из изоляционного и термостойкого пластика

Светофильтр затемняется автоматически при розжиге дуги и переходит в светлое состояние после ее затухания

Встроенный аккумулятор и солнечная батарея обеспечивают питание щитка, поэтому его можно использовать для регулярных работ

Регулируемое оголовье не дает маске спадать во время работы

Поролоновая накладка и силиконовый обтюратор минимизируют трение ободка об лоб сварщика

С щитком комфортно работать даже на протяжении длительного времени

Маска сварщика Сибртех 89176 с автозатемнением Ф1 - закрывает лицо и шею работника от света дуги, искр, ультрафиолета и горячих брызг.