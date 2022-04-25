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Сиденье для унитаза мягкое с рисунком (зелен/салат) Турция
5.0
2
670 ₽
Сиденья для унитазов
    Сиденье для унитаза мягкое с рисунком (зелен/салат) Турция
    Арт. X1691090101235
    5.0
    2
    Сиденье для унитаза мягкое с рисунком (зелен/салат) Турция

      Сиденье для унитаза мягкое с рисунком (зелен/салат) Турция

      670 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691090101235
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сантрек
      Тип
      		крышка-сиденье для унитаза
      Цвет
      		зеленый
      Детское
      		Нет
      Мягкое
      		Да
      Все характеристики
      670 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мягкое сиденье с крышкой — удобный и практичный аксессуар, предназначенный для создания комфортных условий при пользовании унитазом. Изделие выполнено из влагостойкого материала, не требующего особого ухода. В качестве внутреннего наполнения использован плотный поролон, устойчивый к нагрузкам. Благодаря стандартным крепежам конструкция может устанавливаться практически на все унитазы.

        Преимущества

        • Эргономичная форма
        • Надежное крепление
        • Простой монтаж