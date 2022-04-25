Сиденье для унитаза мягкое с рисунком (зелен/салат) Турция

Преимущества

Эргономичная форма



Надежное крепление



Простой монтаж



Мягкое сиденье с крышкой — удобный и практичный аксессуар, предназначенный для создания комфортных условий при пользовании унитазом. Изделие выполнено из влагостойкого материала, не требующего особого ухода. В качестве внутреннего наполнения использован плотный поролон, устойчивый к нагрузкам. Благодаря стандартным крепежам конструкция может устанавливаться практически на все унитазы.