Сиденье для унитаза мягкое с рисунком (зелен/салат) Турция
Арт. X1691090101235
Характеристики
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Производитель
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Тип
|крышка-сиденье для унитаза
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Цвет
|зеленый
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Детское
|Нет
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Мягкое
|Да
- Мягкое сиденье с крышкой — удобный и практичный аксессуар, предназначенный для создания комфортных условий при пользовании унитазом. Изделие выполнено из влагостойкого материала, не требующего особого ухода. В качестве внутреннего наполнения использован плотный поролон, устойчивый к нагрузкам. Благодаря стандартным крепежам конструкция может устанавливаться практически на все унитазы.
Преимущества
- Эргономичная форма
- Надежное крепление
- Простой монтаж
- Эргономичная форма