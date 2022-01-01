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Смеситель Frap F4954
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Смесители для кухни
    Смеситель Frap F4954
    Арт. X169820641
    Смеситель Frap F4954

      Смеситель Frap F4954

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820641

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Локтевой смеситель для кухни Frap F4954, имеет одну рукоять чтобы регулировать напор. Прибор выделяется комфортным управлением и надежностью во время работы, по причине этого пользуется на сегодняшний день очень большой востребовательностью у потребителей. Аэратор обеспечит равномерный поток воды, по причине того, что специальная металлическая сеточка будет рассеивать напор, вода смягчается. Также сеточка поможет отфильтровать примеси и сбережет свыше 5 кубов воды в год. Локтевое управление прибором позволяет не нарушать стерильность рук, что продиктовано санитарными нормами (минимальное соприкосновение вымытых кистей рук с различными предметами). Прибор устанавливается при помощи гайки, нижняя часть корпуса вставляется в отверстие для установки и затягивается гайкой для фиксации. Выполнен в современном стиле, необычная модель в дизайнерском исполнении. Основной материал в приборе - латунь, проверенный красивый материалвысокого качества, который обеспечивает идеальное напыление хромированного покрытия. Востребованная модель, которая имеет поворотный излив. Его возможно вращать, что повышает производительность применения такого сантехнического прибора. Оснащен керамическим картриджем, который смешивает потоки холодной и горячей воды. Также картридж понижает шум от импульсов подачи воды. 