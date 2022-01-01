Смеситель Frap F4954

Локтевой смеситель для кухни Frap F4954, имеет одну рукоять чтобы регулировать напор. Прибор выделяется комфортным управлением и надежностью во время работы, по причине этого пользуется на сегодняшний день очень большой востребовательностью у потребителей. Аэратор обеспечит равномерный поток воды, по причине того, что специальная металлическая сеточка будет рассеивать напор, вода смягчается. Также сеточка поможет отфильтровать примеси и сбережет свыше 5 кубов воды в год. Локтевое управление прибором позволяет не нарушать стерильность рук, что продиктовано санитарными нормами (минимальное соприкосновение вымытых кистей рук с различными предметами). Прибор устанавливается при помощи гайки, нижняя часть корпуса вставляется в отверстие для установки и затягивается гайкой для фиксации. Выполнен в современном стиле, необычная модель в дизайнерском исполнении. Основной материал в приборе - латунь, проверенный красивый материалвысокого качества, который обеспечивает идеальное напыление хромированного покрытия. Востребованная модель, которая имеет поворотный излив. Его возможно вращать, что повышает производительность применения такого сантехнического прибора. Оснащен керамическим картриджем, который смешивает потоки холодной и горячей воды. Также картридж понижает шум от импульсов подачи воды.