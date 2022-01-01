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Смеситель Iddis Praktic Plus PRPSBL0i10
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Смесители
    Смеситель Iddis Praktic Plus PRPSBL0i10
    Арт. X1698201117
    Смеситель Iddis Praktic Plus PRPSBL0i10
    Смеситель Iddis Praktic Plus PRPSBL0i10
      Смеситель Iddis Praktic Plus PRPSBL0i10
      Смеситель Iddis Praktic Plus PRPSBL0i10

      Смеситель Iddis Praktic Plus PRPSBL0i10

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1698201117

      Характеристики

      Производитель
      		Iddis
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель для ванны с длинным изливом IDDIS Praktic Plus ID PRPSBL0i10 используется для настенного монтажа.

        Преимущества

        • Материал IDDIS Praktic Plus ID PRPSBL0i10: высококачественная первичная латунь ЛЦ40C (ГОСТ 17711-93)
        • Корпус выполнен по инновационной технологии литья
        • Конструкция смесителя прочна, устойчива к коррозии, не боится перепадов давления и температур
        • Увеличенное никель-хромовое покрытие полностью соответствует европейским стандартам качества, обеспечивает стойкость к износу и зеркальный блеск в течение всего срока службы изделия
        • Благодаря гладкой внутренней поверхности смесителя, а также рассекателям в водозапорных механизмах и аэратору он имеет минимальный уровень шума
        • Гарантия производителя на лейку и шланг: 5 лет
        • Гарантийный срок производителя на смеситель: 10 лет
        • Срок службы смесителя: 25 лет
        • Сертификат соответствия: РСТ №0050234
        • Все необходимые принадлежности в комплекте
        • Для подключения смесителя к системе водоснабжения используются латунные эксцентрики с отражателями
        • Шланг - гибкий, с защитой от перекручивания
        • Материал шланга: нержавеющая сталь
        • Поворотные рога