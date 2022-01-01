Смеситель Iddis Praktic Plus PRPSBL0i10

Преимущества

Материал IDDIS Praktic Plus ID PRPSBL0i10: высококачественная первичная латунь ЛЦ40C (ГОСТ 17711-93)

Корпус выполнен по инновационной технологии литья

Конструкция смесителя прочна, устойчива к коррозии, не боится перепадов давления и температур

Увеличенное никель-хромовое покрытие полностью соответствует европейским стандартам качества, обеспечивает стойкость к износу и зеркальный блеск в течение всего срока службы изделия

Благодаря гладкой внутренней поверхности смесителя, а также рассекателям в водозапорных механизмах и аэратору он имеет минимальный уровень шума

Гарантия производителя на лейку и шланг: 5 лет

Гарантийный срок производителя на смеситель: 10 лет

Срок службы смесителя: 25 лет

Сертификат соответствия: РСТ №0050234

Все необходимые принадлежности в комплекте

Для подключения смесителя к системе водоснабжения используются латунные эксцентрики с отражателями

Шланг - гибкий, с защитой от перекручивания

Материал шланга: нержавеющая сталь

Поворотные рога

Смеситель для ванны с длинным изливом IDDIS Praktic Plus ID PRPSBL0i10 используется для настенного монтажа.