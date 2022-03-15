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Смеситель для раковины (умывальника) Raf Venezia VE 26
5.0
2
Найти аналог
Смесители для умывальника
    Смеситель для раковины (умывальника) Raf Venezia VE 26
    Арт. X169824823
    5.0
    2
    Смеситель для раковины (умывальника) Raf Venezia VE 26

      Смеситель для раковины (умывальника) Raf Venezia VE 26

      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Арт. X169824823
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Raf
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		Чехия
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Смеситель Raf Venezia VE 26 универсальный смеситель для раковины со стационарным изливом. Оснащен индикатором холодной/горячей воды. При установке используется горизонтальный способ монтажа.

        Преимущества

        • Картридж 35 мм Kerametal (Италия) - обеспечивает долголетнюю и бесперебойную работу смесителя
        • Сменный пластиковый аэратор Neoperl (Германия), наружная резьба - выравнивает струю воды. Вы всегда можете легко снять его для того, чтобы очистить - известковый налет удаляется одним движением
        • Гибкая подводка 35 см на 1/2 – выполнена из никелированной латуни и нержавеющей стали AISI 304. Стандарт для российских домов. Не нужно покупать дополнительные переходники
        • Излив небольшого размера подходит для комфортного использования умывальников не более 60 см