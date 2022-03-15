Смеситель для раковины (умывальника) Raf Venezia VE 26
Арт. X169824823
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Чехия
|
Родина бренда
|Чехия
|
Гибкий излив
|Нет
|
Стиль
|современный
Смеситель Raf Venezia VE 26 универсальный смеситель для раковины со стационарным изливом. Оснащен индикатором холодной/горячей воды. При установке используется горизонтальный способ монтажа.
Преимущества
- Картридж 35 мм Kerametal (Италия) - обеспечивает долголетнюю и бесперебойную работу смесителя
- Сменный пластиковый аэратор Neoperl (Германия), наружная резьба - выравнивает струю воды. Вы всегда можете легко снять его для того, чтобы очистить - известковый налет удаляется одним движением
- Гибкая подводка 35 см на 1/2 – выполнена из никелированной латуни и нержавеющей стали AISI 304. Стандарт для российских домов. Не нужно покупать дополнительные переходники
- Излив небольшого размера подходит для комфортного использования умывальников не более 60 см