Преимущества

Латунный корпус с хромовым покрытием: надежная защита от коррозии и эстетичный внешний вид

Простой и удобный горизонтальный монтаж с помощью гибкой подводки

Поворотный излив отлично подходит для большинства раковин

Запорный клапан из керамики обеспечивает длительный срок службы смесителя

Аэратор Neoperl Cascade — мягкая струя с равномерным напором, экономичный расход воды, более качественное очищение поверхностей благодаря насыщению воды пузырьками воздуха

SMARTSANT SM180001AA — смеситель для кухонной мойки, выполненный в классическом стиле. Это простая и надежная конструкция с удобным высоким изливом J-образной формы и раздельной регулировкой напора для горячей и холодной воды. Смеситель оснащен аэратором Neoperl Cascade, который помогает экономить воду и делает струю воды мягче.