Смеситель Smart Классик new SM180001AA
Арт. X1698204100
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Направление струи
|под наклоном
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Двойной излив
|Нет
- SMARTSANT SM180001AA — смеситель для кухонной мойки, выполненный в классическом стиле. Это простая и надежная конструкция с удобным высоким изливом J-образной формы и раздельной регулировкой напора для горячей и холодной воды. Смеситель оснащен аэратором Neoperl Cascade, который помогает экономить воду и делает струю воды мягче.
Преимущества
- Латунный корпус с хромовым покрытием: надежная защита от коррозии и эстетичный внешний вид
- Простой и удобный горизонтальный монтаж с помощью гибкой подводки
- Поворотный излив отлично подходит для большинства раковин
- Запорный клапан из керамики обеспечивает длительный срок службы смесителя
- Аэратор Neoperl Cascade — мягкая струя с равномерным напором, экономичный расход воды, более качественное очищение поверхностей благодаря насыщению воды пузырьками воздуха