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Смеситель Smart Классик new SM180001AA
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Смесители для кухни
    Смеситель Smart Классик new SM180001AA
    Арт. X1698204100
    Смеситель Smart Классик new SM180001AA

      Смеситель Smart Классик new SM180001AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1698204100

      Характеристики

      Производитель
      		SmartSant
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Направление струи
      		под наклоном
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • SMARTSANT SM180001AA — смеситель для кухонной мойки, выполненный в классическом стиле. Это простая и надежная конструкция с удобным высоким изливом J-образной формы и раздельной регулировкой напора для горячей и холодной воды. Смеситель оснащен аэратором Neoperl Cascade, который помогает экономить воду и делает струю воды мягче.

        Преимущества

        • Латунный корпус с хромовым покрытием: надежная защита от коррозии и эстетичный внешний вид
        • Простой и удобный горизонтальный монтаж с помощью гибкой подводки
        • Поворотный излив отлично подходит для большинства раковин
        • Запорный клапан из керамики обеспечивает длительный срок службы смесителя
        • Аэратор Neoperl Cascade — мягкая струя с равномерным напором, экономичный расход воды, более качественное очищение поверхностей благодаря насыщению воды пузырьками воздуха