Стабилизатор Энергия VOLTRON 10 000 E0101-0160

Voltron 10000 купить стоит для предотвращения скачков напряжения в сети и предохранения бытовой и промышленной техники от возникновения короткого замыкания и выхода ее из строя. Стабилизатор релейного типа хорош своей универсальностью, которая позволяет широко применять его в области медицины для поддержки дорогостоящего цифрового оборудования, в сфере производства для сохранения работоспособности заводских машин, а также в жилых условиях для сохранения электроснабжения устройств водоснабжения, кондиционирования, отопления, приборов освещения и домашней электроники. Стабилизатор обладает высокой скоростью реагирования, что дает возможность своевременно и плавно снизить или повысить напряжение сети. Прибор выравнивает напряжение в однофазных электросетях. Основным достоинством напольного стабилизатора Voltron 10000 является его мощность, благодаря которой его можно подключать к энергоемкому оборудованию: холодильникам, сварочным аппаратам, отопительным системам и водопроводам.

Преимущества стабилизатора напряжения voltron 10000:

Производительность;

Высокая скорость отклика;

Почти стопроцентный КПД;

Защита от перегрузки;

Устойчивость к низким и высоким температурам;

Тихая работа;

Длительный срок службы;

Низкая цена.

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