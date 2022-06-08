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Стабилизатор Энергия VOLTRON 10 000 E0101-0160
5.0
2
26 130 ₽
Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор Энергия VOLTRON 10 000 E0101-0160
    Арт. Ю00000027684
    5.0
    2
    Стабилизатор Энергия VOLTRON 10 000 E0101-0160
    Стабилизатор Энергия VOLTRON 10 000 E0101-0160
    Стабилизатор Энергия VOLTRON 10 000 E0101-0160
    Стабилизатор Энергия VOLTRON 10 000 E0101-0160
    Стабилизатор Энергия VOLTRON 10 000 E0101-0160
    Стабилизатор Энергия VOLTRON 10 000 E0101-0160
    Стабилизатор Энергия VOLTRON 10 000 E0101-0160
    Стабилизатор Энергия VOLTRON 10 000 E0101-0160
      Стабилизатор Энергия VOLTRON 10 000 E0101-0160
      Стабилизатор Энергия VOLTRON 10 000 E0101-0160
      Стабилизатор Энергия VOLTRON 10 000 E0101-0160
      Стабилизатор Энергия VOLTRON 10 000 E0101-0160
      Стабилизатор Энергия VOLTRON 10 000 E0101-0160
      Стабилизатор Энергия VOLTRON 10 000 E0101-0160
      Стабилизатор Энергия VOLTRON 10 000 E0101-0160
      Стабилизатор Энергия VOLTRON 10 000 E0101-0160

      Стабилизатор Энергия VOLTRON 10 000 E0101-0160

      26 130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000027684
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энергия
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Россия
      Защита от перегрева
      		Да
      Степень защиты
      		IP 20
      Все характеристики
      26 130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Voltron 10000 купить стоит для предотвращения скачков напряжения в сети и предохранения бытовой и промышленной техники от возникновения короткого замыкания и выхода ее из строя. Стабилизатор релейного типа хорош своей универсальностью, которая позволяет широко применять его в области медицины для поддержки дорогостоящего цифрового оборудования, в сфере производства для сохранения работоспособности заводских машин, а также в жилых условиях для сохранения электроснабжения устройств водоснабжения, кондиционирования, отопления, приборов освещения и домашней электроники. Стабилизатор обладает высокой скоростью реагирования, что дает возможность своевременно и плавно снизить или повысить напряжение сети. Прибор выравнивает напряжение в однофазных электросетях. Основным достоинством напольного стабилизатора Voltron 10000 является его мощность, благодаря которой его можно подключать к энергоемкому оборудованию: холодильникам, сварочным аппаратам, отопительным системам и водопроводам.

        Преимущества стабилизатора напряжения voltron 10000:

        • Производительность;
        • Высокая скорость отклика;
        • Почти стопроцентный КПД;
        • Защита от перегрузки;
        • Устойчивость к низким и высоким температурам;
        • Тихая работа;
        • Длительный срок службы;
        • Низкая цена.

        Комплектация:

        • Стабилизатор напряжения;
        • Инструкция по эксплуатации;
        • Гарантийный талон;
        • Упаковка.