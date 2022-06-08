Стабилизатор Энергия VOLTRON 10 000 E0101-0160
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|Россия
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Защита от перегрева
|Да
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Степень защиты
|IP 20
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Voltron 10000 купить стоит для предотвращения скачков напряжения в сети и предохранения бытовой и промышленной техники от возникновения короткого замыкания и выхода ее из строя. Стабилизатор релейного типа хорош своей универсальностью, которая позволяет широко применять его в области медицины для поддержки дорогостоящего цифрового оборудования, в сфере производства для сохранения работоспособности заводских машин, а также в жилых условиях для сохранения электроснабжения устройств водоснабжения, кондиционирования, отопления, приборов освещения и домашней электроники. Стабилизатор обладает высокой скоростью реагирования, что дает возможность своевременно и плавно снизить или повысить напряжение сети. Прибор выравнивает напряжение в однофазных электросетях. Основным достоинством напольного стабилизатора Voltron 10000 является его мощность, благодаря которой его можно подключать к энергоемкому оборудованию: холодильникам, сварочным аппаратам, отопительным системам и водопроводам.
Преимущества стабилизатора напряжения voltron 10000:
- Производительность;
- Высокая скорость отклика;
- Почти стопроцентный КПД;
- Защита от перегрузки;
- Устойчивость к низким и высоким температурам;
- Тихая работа;
- Длительный срок службы;
- Низкая цена.
Комплектация:
- Стабилизатор напряжения;
- Инструкция по эксплуатации;
- Гарантийный талон;
- Упаковка.