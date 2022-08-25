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Зажим напильника Stihl 56057504304
4.0
1
4 190 ₽
Напильники
    Зажим напильника Stihl 56057504304
    Арт. О00000027647
    4.0
    1
    Зажим напильника Stihl 56057504304
    Зажим напильника Stihl 56057504304
      Зажим напильника Stihl 56057504304
      Зажим напильника Stihl 56057504304

      Зажим напильника Stihl 56057504304

      4 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000027647
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Диаметр, мм
      		4.8
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      4 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Заточное устройство Stihl 2 в 1, P .325 - практичный инструмент для быстрой заточки режущих зубьев и ограничителей глубины реза без отрыва от работы. Используется во время заточки пильной цепи 3/8" для фиксации напильника диаметром 5,2 мм. Устройство позволяет легко и быстро за один прием заточить зубья или ограничители глубины реза. Для пильных цепей c шагом .325"", 3/8"" и 3/8"" P. 1,3 - 1,6 мм.

        Преимущества

        • Высокая прочность
        • Долговечность
        • Быстрая заточка