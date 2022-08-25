Зажим напильника Stihl 56057504304

Преимущества

Высокая прочность

Долговечность

Быстрая заточка

Заточное устройство Stihl 2 в 1, P .325 - практичный инструмент для быстрой заточки режущих зубьев и ограничителей глубины реза без отрыва от работы. Используется во время заточки пильной цепи 3/8" для фиксации напильника диаметром 5,2 мм. Устройство позволяет легко и быстро за один прием заточить зубья или ограничители глубины реза. Для пильных цепей c шагом .325"", 3/8"" и 3/8"" P. 1,3 - 1,6 мм.