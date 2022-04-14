Державка с напильником Stihl 56057504328 (4,8 мм, 0,325")

Преимущества:

Быстрая, легкая и точная заточка;

Простота в эксплуатации;

Износостойкость.

Державка с круглым напильником 4,8 мм 3/8" для дисков с долотообразными зубьями Stihl позволяет вести быструю, легкую и точную заточку пильной цепи под правильным углом и на нужную глубину. Заточка напильником рассчитана специально на то, что напильник выступает на 1/10 над спинкой зуба своего диаметра. Зажимную державку нужно направлять так, чтобы соответствующие обозначения угла заточки 30 град. или 10 град. располагались параллельно направляющей шине. Зажимная державка напильника гарантирует прилегание его на зубе на правильной высоте.