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Напильник круглый Stihl 56057735512, 5.5 мм, 0.404"
5.0
2
230 ₽
Напильники
    Напильник круглый Stihl 56057735512, 5.5 мм, 0.404"
    Арт. X186125258
    5.0
    2
    Напильник круглый Stihl 56057735512, 5.5 мм, 0.404"

      Напильник круглый Stihl 56057735512, 5.5 мм, 0.404"

      230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X186125258
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Назначение
      		заточка цепей
      Длина, мм
      		200
      Все характеристики
      230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Напильник круглый 0,404" D 5,5 мм х 200 мм - регулярная заточка цепи позволяет продлить срок службы инструмента и гарантировать качественную работу. Для обслуживания инструмента STIHL мы предлагаем вам круглый напильник для заточки цепей, который может использоваться для правки режущих зубьев при обслуживании. Этот инструмент удобен при снятии заусенцев и обработки скошенных и вогнутых режущих поверхностей. Вы можете подобрать в нашем каталоге круглый напильник для заточки цепей с разным шагом и подобрать необходимый размер. Весь представленный инструмент подходит для заточных наборов, рукояток и державок STIHL и может использоваться для обслуживания профессиональных и бытовых бензиновых и электропил.

        Преимущества:

        • Для заточки бытовых бензиновых и электропил;
        • Увеличенеи производительности распила;
        • Надежность;
        • Износостойкость.