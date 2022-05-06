Напильник круглый Stihl 56057735512, 5.5 мм, 0.404"

Преимущества:

Для заточки бытовых бензиновых и электропил;

Увеличенеи производительности распила;

Надежность;

Износостойкость.

Напильник круглый 0,404" D 5,5 мм х 200 мм - регулярная заточка цепи позволяет продлить срок службы инструмента и гарантировать качественную работу. Для обслуживания инструмента STIHL мы предлагаем вам круглый напильник для заточки цепей, который может использоваться для правки режущих зубьев при обслуживании. Этот инструмент удобен при снятии заусенцев и обработки скошенных и вогнутых режущих поверхностей. Вы можете подобрать в нашем каталоге круглый напильник для заточки цепей с разным шагом и подобрать необходимый размер. Весь представленный инструмент подходит для заточных наборов, рукояток и державок STIHL и может использоваться для обслуживания профессиональных и бытовых бензиновых и электропил.