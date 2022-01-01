Саморез СтройКреп с прессшайбой 4,2х51, 25 шт., 79324
Арт. О00000037526
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип крепежа
|саморез
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Длина, мм
|51
- Саморезы СтройКреп с прессшайбой используются для крепления листов металла к металлическим конструкциям. Данный крепеж имеет крестообразный шлиц Phillips и полусферическую головку с прессшайбой.
Преимущества
- Наконечником таких саморезов является сверло
- Можно работать без предварительного сверления
- Оцинковка позволяет предотвратить коррозию крепежа