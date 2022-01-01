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Саморез СтройКреп с прессшайбой 4,2х51, 25 шт., 79324
60 ₽
Саморезы по металлу с прессшайбой
    Саморез СтройКреп с прессшайбой 4,2х51, 25 шт., 79324
    Арт. О00000037526
    Саморез СтройКреп с прессшайбой 4,2х51, 25 шт., 79324

      Саморез СтройКреп с прессшайбой 4,2х51, 25 шт., 79324

      60 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000037526

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип крепежа
      		саморез
      Длина, мм
      		51
      Все характеристики
      60 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Саморезы СтройКреп с прессшайбой используются для крепления листов металла к металлическим конструкциям. Данный крепеж имеет крестообразный шлиц Phillips и полусферическую головку с прессшайбой.

        Преимущества

        • Наконечником таких саморезов является сверло
        • Можно работать без предварительного сверления
        • Оцинковка позволяет предотвратить коррозию крепежа