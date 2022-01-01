Саморез СтройКреп с прессшайбой 4,2х51, 25 шт., 79324

Преимущества

Наконечником таких саморезов является сверло

Можно работать без предварительного сверления

Оцинковка позволяет предотвратить коррозию крепежа

Саморезы СтройКреп с прессшайбой используются для крепления листов металла к металлическим конструкциям. Данный крепеж имеет крестообразный шлиц Phillips и полусферическую головку с прессшайбой.