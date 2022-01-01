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Сварочный полуавтомат ESAB Origo MIG C340 PRO 4WD
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Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Сварочный полуавтомат ESAB Origo MIG C340 PRO 4WD
    Арт. 709598
    Сварочный полуавтомат ESAB Origo MIG C340 PRO 4WD

      Сварочный полуавтомат ESAB Origo MIG C340 PRO 4WD

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 709598

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Розетка 36 В
      		Нет
      Режим импульсной сварки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сварочный полуавтомат с горелкой ESAB Origo Mig C340 PRO 4WD СВ000009698 - это многофункциональное трехфазное оборудование, активно использующееся на строительных площадках, в крупных автосервисах, а также на небольших производствах. Агрегат выполняет сварку двумя методами - ручной дуговой сваркой (ММА) и проволокой с возможностью использования защитного газа (MIG/MAG) или самозащитной проволокой. Показатель степени защиты корпуса - IP23, - это означает, что внутренние элементы системы надежно защищены от проникновения твердых тел диаметром от 12 мм, а также от попадания внутрь дождя. Полуавтомат оснащен высокоэффективным вентилятором, что исключает вероятность его выхода из строя по причине перегрева.

        Преимущества

        • Легкое обслуживание. Разборный корпус аппарата обеспечивает быстрый доступ к его внутренним элементам, что значительно упрощает настройку и техническое обслуживание устройства
        • Плавный ход. В конструкции данной модели предусмотрены четыре обрезиненных колеса, благодаря которым её транспортировка становиться значительно легче и удобнее
        • Простота управления. Интуитивно понятный интерфейс сварочного полуавтомата с горелкой ESAB Origo Mig C340 PRO 4WD СВ000009698 позволяет быстро настроить рабочие параметры агрегата и следить за его состоянием
        • Возможность сварки сплошной проволокой в среде защитного газа и сварки без использования защитного газа cамозащитной проволокой обеспечивается переключением соединений + и - на клеммной панели, расположенной над блоком подачи проволоки
        • Скорость подачи проволоки - от 1.9 до 20 м/мин
        • Цифровой дисплей
        • Напряжение холостого хода - от 16 до 40 В
        • Род тока - постоянный
        • Отличается повышенной надежностью
        • ПВ 100% - 195А
        • ПВ 60% - 250А
        • ПВ 30% - 340А
        • Тип - трансформаторный
        • Высокое качество сборки
        • Долгий срок службы