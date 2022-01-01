Сварочный полуавтомат ESAB Origo MIG C340 PRO 4WD

Преимущества

Легкое обслуживание. Разборный корпус аппарата обеспечивает быстрый доступ к его внутренним элементам, что значительно упрощает настройку и техническое обслуживание устройства

Плавный ход. В конструкции данной модели предусмотрены четыре обрезиненных колеса, благодаря которым её транспортировка становиться значительно легче и удобнее

Простота управления. Интуитивно понятный интерфейс сварочного полуавтомата с горелкой ESAB Origo Mig C340 PRO 4WD СВ000009698 позволяет быстро настроить рабочие параметры агрегата и следить за его состоянием

Возможность сварки сплошной проволокой в среде защитного газа и сварки без использования защитного газа cамозащитной проволокой обеспечивается переключением соединений + и - на клеммной панели, расположенной над блоком подачи проволоки

Скорость подачи проволоки - от 1.9 до 20 м/мин

Цифровой дисплей

Напряжение холостого хода - от 16 до 40 В

Род тока - постоянный

Отличается повышенной надежностью

ПВ 100% - 195А

ПВ 60% - 250А

ПВ 30% - 340А

Тип - трансформаторный

Высокое качество сборки

Долгий срок службы

Сварочный полуавтомат с горелкой ESAB Origo Mig C340 PRO 4WD СВ000009698 - это многофункциональное трехфазное оборудование, активно использующееся на строительных площадках, в крупных автосервисах, а также на небольших производствах. Агрегат выполняет сварку двумя методами - ручной дуговой сваркой (ММА) и проволокой с возможностью использования защитного газа (MIG/MAG) или самозащитной проволокой. Показатель степени защиты корпуса - IP23, - это означает, что внутренние элементы системы надежно защищены от проникновения твердых тел диаметром от 12 мм, а также от попадания внутрь дождя. Полуавтомат оснащен высокоэффективным вентилятором, что исключает вероятность его выхода из строя по причине перегрева.