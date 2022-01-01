Сварочный полуавтомат ESAB Origo MIG C340 PRO 4WD
Арт. 709598
Характеристики
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Производитель
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Холостой прогон проволоки
|Нет
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Сварка алюминия
|Нет
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Розетка 36 В
|Нет
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Режим импульсной сварки
|Нет
- Сварочный полуавтомат с горелкой ESAB Origo Mig C340 PRO 4WD СВ000009698 - это многофункциональное трехфазное оборудование, активно использующееся на строительных площадках, в крупных автосервисах, а также на небольших производствах. Агрегат выполняет сварку двумя методами - ручной дуговой сваркой (ММА) и проволокой с возможностью использования защитного газа (MIG/MAG) или самозащитной проволокой. Показатель степени защиты корпуса - IP23, - это означает, что внутренние элементы системы надежно защищены от проникновения твердых тел диаметром от 12 мм, а также от попадания внутрь дождя. Полуавтомат оснащен высокоэффективным вентилятором, что исключает вероятность его выхода из строя по причине перегрева.
Преимущества
- Легкое обслуживание. Разборный корпус аппарата обеспечивает быстрый доступ к его внутренним элементам, что значительно упрощает настройку и техническое обслуживание устройства
- Плавный ход. В конструкции данной модели предусмотрены четыре обрезиненных колеса, благодаря которым её транспортировка становиться значительно легче и удобнее
- Простота управления. Интуитивно понятный интерфейс сварочного полуавтомата с горелкой ESAB Origo Mig C340 PRO 4WD СВ000009698 позволяет быстро настроить рабочие параметры агрегата и следить за его состоянием
- Возможность сварки сплошной проволокой в среде защитного газа и сварки без использования защитного газа cамозащитной проволокой обеспечивается переключением соединений + и - на клеммной панели, расположенной над блоком подачи проволоки
- Скорость подачи проволоки - от 1.9 до 20 м/мин
- Цифровой дисплей
- Напряжение холостого хода - от 16 до 40 В
- Род тока - постоянный
- Отличается повышенной надежностью
- ПВ 100% - 195А
- ПВ 60% - 250А
- ПВ 30% - 340А
- Тип - трансформаторный
- Высокое качество сборки
- Долгий срок службы