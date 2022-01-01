Наконечник сварочный Сварог M6 ICU0004-12 d1.2мм(MS)
Арт. X131105225
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Диаметр проволоки, мм
|1.2
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Резьба
|М6
- Наконечник сварочный Сварог MS ICU0004-12R 98874 является сменным элементом для горелок MIG/MAG Сварог. Предназначен для точной подачи проволоки и для формирования качественной сварочной дуги. Подсоединяется к держателю наконечника с помощью резьбы М6.
Преимущества
- Изготовлен из меди, что обеспечивает надежность и долговечность использования
- Применяется для сварки углеродистых и низколегированных сталей