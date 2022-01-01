Наконечник сварочный Сварог M6 ICU0004-12 d1.2мм(MS)

Преимущества

Изготовлен из меди, что обеспечивает надежность и долговечность использования

Применяется для сварки углеродистых и низколегированных сталей

Наконечник сварочный Сварог MS ICU0004-12R 98874 является сменным элементом для горелок MIG/MAG Сварог. Предназначен для точной подачи проволоки и для формирования качественной сварочной дуги. Подсоединяется к держателю наконечника с помощью резьбы М6.