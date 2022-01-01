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Наконечник сварочный Сварог M6 ICU0004-12 d1.2мм(MS)
50 ₽
Токосъемники и токопроводящие наконечники
    Наконечник сварочный Сварог M6 ICU0004-12 d1.2мм(MS)
    Арт. X131105225
    Наконечник сварочный Сварог M6 ICU0004-12 d1.2мм(MS)

      Наконечник сварочный Сварог M6 ICU0004-12 d1.2мм(MS)

      50 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X131105225

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Диаметр проволоки, мм
      		1.2
      Резьба
      		М6
      Все характеристики
      50 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Наконечник сварочный Сварог MS ICU0004-12R 98874 является сменным элементом для горелок MIG/MAG Сварог. Предназначен для точной подачи проволоки и для формирования качественной сварочной дуги. Подсоединяется к держателю наконечника с помощью резьбы М6.

        Преимущества

        • Изготовлен из меди, что обеспечивает надежность и долговечность использования
        • Применяется для сварки углеродистых и низколегированных сталей