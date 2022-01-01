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Теодолит Ada DigiTeo-20
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Теодолиты и тахеометры
    Теодолит Ada DigiTeo-20
    Арт. X3030717
    Теодолит Ada DigiTeo-20

      Теодолит Ada DigiTeo-20

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3030717

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Внесен в госреестр
      		Нет
      Поверка
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Электронный теодолит ADA(АДА) DigiTeo-20 предназначен для измерения углов на строительных площадках.Модель оснащена электронным считыванием показаний и дисплеем с подсветкой. Установка горизонтального угла на ноль осуществляется посредством зажимания кнопки "OSET" в течении секунды. Для точной установки прибора имеется лазерный отвес.Технические характеристики:Резьба под штатив5/8ТипэлектронныйУвеличение зрительной трубы, х30Минимальное расстояние визирования , м1.3Точность20Вес, кг4.9Изображение зрительной трубыпрямоеДиаметр объектива зрительной трубы, мм45Питаниеаккумулятор Ni-H, 6ВГабариты, мм160х190х324