Тепловая завеса Ballu BHC-12 TR

Комплектация:

Гарантийный талон.

Инструкция.

Дистанционный ПУ.

Упаковка.

Удобная и мощная тепловая завеса применяется для создания закрытой от внешней среды зоны. Тепловой поток способен полностью предотвратить попадание внешнего холода в помещение. Высокая производительность и скорость полностью огородят Вас от внешней среды. Применяемые элементы очень хорошего качества и гарантируют долгий срок службы, если придерживаться правильной эксплуатации. Установка производится в двух положениях и Вы можете сами подобрать необходимое расположение устройства. Управление обеспечивается при помощи беспроводного пульта, это очень помогает в работе прибора на высоте.