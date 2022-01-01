Тепловая завеса Ballu BHC-12 TR
Арт. 70423825
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|1950x245x220
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Частота, Гц
|50
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Уровень шума, дБ
|57
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Цвет
|белый
- Удобная и мощная тепловая завеса применяется для создания закрытой от внешней среды зоны. Тепловой поток способен полностью предотвратить попадание внешнего холода в помещение. Высокая производительность и скорость полностью огородят Вас от внешней среды. Применяемые элементы очень хорошего качества и гарантируют долгий срок службы, если придерживаться правильной эксплуатации. Установка производится в двух положениях и Вы можете сами подобрать необходимое расположение устройства. Управление обеспечивается при помощи беспроводного пульта, это очень помогает в работе прибора на высоте.
Комплектация:
- Гарантийный талон.
- Инструкция.
- Дистанционный ПУ.
- Упаковка.