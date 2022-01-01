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Тепловая завеса Ballu BHC-12 TR
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Тепловые завесы
    Тепловая завеса Ballu BHC-12 TR
    Арт. 70423825
    Тепловая завеса Ballu BHC-12 TR

      Тепловая завеса Ballu BHC-12 TR

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 70423825

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Габариты, мм
      		1950x245x220
      Частота, Гц
      		50
      Уровень шума, дБ
      		57
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Удобная и мощная тепловая завеса применяется для создания закрытой от внешней среды зоны. Тепловой поток способен полностью предотвратить попадание внешнего холода в помещение. Высокая производительность и скорость полностью огородят Вас от внешней среды. Применяемые элементы очень хорошего качества и гарантируют долгий срок службы, если придерживаться правильной эксплуатации. Установка производится в двух положениях и Вы можете сами подобрать необходимое расположение устройства. Управление обеспечивается при помощи беспроводного пульта, это очень помогает в работе прибора на высоте.

        Комплектация:

        • Гарантийный талон.
        • Инструкция.
        • Дистанционный ПУ.
        • Упаковка.