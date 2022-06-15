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Зеркальный шкаф Тритон Эко-60 005.42.0600.121.01.01.U.M1
5.0
2
2 165 ₽
Пеналы, шкафы и тумбы
    Зеркальный шкаф Тритон Эко-60 005.42.0600.121.01.01.U.M1
    Арт. X169154377
    5.0
    2
    Зеркальный шкаф Тритон Эко-60 005.42.0600.121.01.01.U.M1

      Зеркальный шкаф Тритон Эко-60 005.42.0600.121.01.01.U.M1

      2 165 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X169154377
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Triton
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		792x600x103
      Глубина, мм
      		103
      Все характеристики
      2 165 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отличный выбор для современной ванной комнаты – это зеркальный шкаф Эко 60. Помимо зеркала, вы получаете удобную внутреннюю систему хранения для ванных принадлежностей, косметики, деликатных средств личной гигиены и прочих вещей. Корпус зеркального шкафа выполнен из натуральных древесных материалов и предусматривает влагостойкое покрытие – оно обеспечивает изделию долгий срок службы. Зеркальная дверца изготовлена с использованием системы плавного закрывания, а отражающее полотно – способно выдерживать случайные удары, не повреждаясь.

        Преимущества

        • Влагостойкий корпус из дерева
        • Система плавного безопасного закрытия двери
        • Ударостойкое зеркальное полотно
        • Комфортная система хранения
        • Быстрый подвесной монтаж

        Боковые панели в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.