Зеркальный шкаф Тритон Эко-60 005.42.0600.121.01.01.U.M1

Преимущества

Влагостойкий корпус из дерева

Система плавного безопасного закрытия двери

Ударостойкое зеркальное полотно

Комфортная система хранения

Быстрый подвесной монтаж

Отличный выбор для современной ванной комнаты – это зеркальный шкаф Эко 60. Помимо зеркала, вы получаете удобную внутреннюю систему хранения для ванных принадлежностей, косметики, деликатных средств личной гигиены и прочих вещей. Корпус зеркального шкафа выполнен из натуральных древесных материалов и предусматривает влагостойкое покрытие – оно обеспечивает изделию долгий срок службы. Зеркальная дверца изготовлена с использованием системы плавного закрывания, а отражающее полотно – способно выдерживать случайные удары, не повреждаясь.