Зеркальный шкаф Тритон Эко-60 005.42.0600.121.01.01.U.M1
Арт. X169154377
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|792x600x103
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Глубина, мм
|103
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- Персональная скидка
- Отличный выбор для современной ванной комнаты – это зеркальный шкаф Эко 60. Помимо зеркала, вы получаете удобную внутреннюю систему хранения для ванных принадлежностей, косметики, деликатных средств личной гигиены и прочих вещей. Корпус зеркального шкафа выполнен из натуральных древесных материалов и предусматривает влагостойкое покрытие – оно обеспечивает изделию долгий срок службы. Зеркальная дверца изготовлена с использованием системы плавного закрывания, а отражающее полотно – способно выдерживать случайные удары, не повреждаясь.
Преимущества
- Влагостойкий корпус из дерева
- Система плавного безопасного закрытия двери
- Ударостойкое зеркальное полотно
- Комфортная система хранения
- Быстрый подвесной монтаж
Боковые панели в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.