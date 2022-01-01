Вентилятор осевой ВО-4М630А
Арт. X699145408010214
Характеристики
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Назначение промышленного вентилятора
|вентиляция
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Минимальная температура окружающей среды, °С
|-30
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Максимальная температура окружающей среды, °С
|40
- Осевой вентилятор низкого давления Тепломаш ВО-4М630А с внешним роторным двигателем и защитной решеткой (тип А) предназначен для систем вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, холодильной техники, и прочих технологических установок нуждающихся в перемещении воздуха температурой от -30°С до +60°С.
Преимущества
- ТУ 4861-034-54365100-2013
- Низкого давления
- Внешнероторный электродвигатель
- Лопатки приварены к ротору
- Количество лопаток – 5
- Крепление статора к защитной решётке
- Направление потока от решётки на рабочее колесо или от колеса на решетку
- Класс защиты – IP44
- Ротор имеет отверстие для отвода конденсата
- Лопатки, решётка и ротор защищены чёрным лаковым покрытием