Вентилятор осевой ВО-4М630А

Преимущества

ТУ 4861-034-54365100-2013

Низкого давления

Внешнероторный электродвигатель

Лопатки приварены к ротору

Количество лопаток – 5

Крепление статора к защитной решётке

Направление потока от решётки на рабочее колесо или от колеса на решетку

Класс защиты – IP44

Ротор имеет отверстие для отвода конденсата

Лопатки, решётка и ротор защищены чёрным лаковым покрытием

Осевой вентилятор низкого давления Тепломаш ВО-4М630А с внешним роторным двигателем и защитной решеткой (тип А) предназначен для систем вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, холодильной техники, и прочих технологических установок нуждающихся в перемещении воздуха температурой от -30°С до +60°С.