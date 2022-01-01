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Вентилятор осевой ВО-4М630А
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Промышленные вентиляторы
    Вентилятор осевой ВО-4М630А
    Арт. X699145408010214
    Вентилятор осевой ВО-4М630А

      Вентилятор осевой ВО-4М630А

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X699145408010214

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Назначение промышленного вентилятора
      		вентиляция
      Минимальная температура окружающей среды, °С
      		-30
      Максимальная температура окружающей среды, °С
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Осевой вентилятор низкого давления Тепломаш ВО-4М630А с внешним роторным двигателем и защитной решеткой (тип А) предназначен для систем вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, холодильной техники, и прочих технологических установок нуждающихся в перемещении воздуха температурой от -30°С до +60°С.

        Преимущества

        • ТУ 4861-034-54365100-2013
        • Низкого давления
        • Внешнероторный электродвигатель
        • Лопатки приварены к ротору
        • Количество лопаток – 5
        • Крепление статора к защитной решётке
        • Направление потока от решётки на рабочее колесо или от колеса на решетку
        • Класс защиты – IP44
        • Ротор имеет отверстие для отвода конденсата
        • Лопатки, решётка и ротор защищены чёрным лаковым покрытием