Газовый проточный водонагреватель MASTER GAS Comfort 12

Газовый проточный водонагреватель (Газовая колонка) MASTER GAS Comfort 12 (Мастер газ) - компактная и экономичная, оборудованная всеми современными системами безопасности, с высокими потребительскими свойствами и по приемлемой цене. Газовая колонка MASTER GAS составляет достойную конкуренцию на отечественном рынке водонагревателей.

Особенности и преимущества: