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Газовый проточный водонагреватель MASTER GAS Comfort 12
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Газовые водонагреватели
    Газовый проточный водонагреватель MASTER GAS Comfort 12
    Арт. X1695686
    Газовый проточный водонагреватель MASTER GAS Comfort 12
    Газовый проточный водонагреватель MASTER GAS Comfort 12
      Газовый проточный водонагреватель MASTER GAS Comfort 12
      Газовый проточный водонагреватель MASTER GAS Comfort 12

      Газовый проточный водонагреватель MASTER GAS Comfort 12

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1695686

      Характеристики

      Производитель
      		Master
      Вес, кг
      		11
      Габариты, мм
      		290x565x221
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовый проточный водонагреватель (Газовая колонка) MASTER GAS Comfort 12 (Мастер газ) - компактная и экономичная, оборудованная всеми современными системами безопасности, с высокими потребительскими свойствами и по приемлемой цене. Газовая колонка MASTER GAS составляет достойную конкуренцию на отечественном рынке водонагревателей.

        Особенности и преимущества:

        • Повышенная производительность горячей воды при уменьшенных габаритах.
        • Автоматическое электронное зажигание.
        • Камера сгорания с водяным охлаждением.
        • Электронное управление автоматикой безопасности.
        • Современный эргономичный дизайн.
        • Компактные габаритные размеры.