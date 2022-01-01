Газовый проточный водонагреватель MASTER GAS Comfort 12
Арт. X1695686
Характеристики
|
Производитель
|
Вес, кг
|11
|
Габариты, мм
|290x565x221
|
Фильтр для газа
|Нет
|
Газ-контроль
|Нет
- Газовый проточный водонагреватель (Газовая колонка) MASTER GAS Comfort 12 (Мастер газ) - компактная и экономичная, оборудованная всеми современными системами безопасности, с высокими потребительскими свойствами и по приемлемой цене. Газовая колонка MASTER GAS составляет достойную конкуренцию на отечественном рынке водонагревателей.
Особенности и преимущества:
- Повышенная производительность горячей воды при уменьшенных габаритах.
- Автоматическое электронное зажигание.
- Камера сгорания с водяным охлаждением.
- Электронное управление автоматикой безопасности.
- Современный эргономичный дизайн.
- Компактные габаритные размеры.