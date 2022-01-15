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Электрический накопительный водонагреватель Thermex ER 150 V
5.0
1
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ER 150 V
    Арт. X393209
    5.0
    1
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ER 150 V

      Электрический накопительный водонагреватель Thermex ER 150 V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393209
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Накопительный водонагреватель Термекс ER 150 V combi UL0000271 является комбинированным прибором. Агрегат оснащен внутренним баком на 150 литров из стали с бистеклофарфоровым покрытием, стойким к коррозии, гидро- и термоударам. Водонагреватель оснащен стандартным ТЭНом и змеевиком, благодаря которому можно подключить центральную/индивидуальную систему отопления, тепловой насос или газовый котел. Агрегат устанавливается на пол. 

        Преимущества

        • Водонагревательный прибор Термекс ER 150 V combi UL0000271 относится к типу комбинированных водонагревателей
        • В конструкции бойлерами косвенного нагрева предусмотрена возможность использования стандартного ТЭНа (нагревательного элемента) и альтернативного теплового источника через встроенный змеевик
        • Горячая вода или другой теплоноситель, проходя через змеевик подогревает воду, содержащуюся в водонагревателе, при этом нисколько не расходуя электроэнергию
        • Сохранность нагретой воды обеспечивается толстым слоем (50 мм) высокоплотного пенополиуретена, сводящий теплопотери к минимуму
        • Комбинированный водонагреватель ощутимо экономит электрическую энергию и обеспечивает максимальную отдачу и комфорт в эксплуатации, возможность быстрого нагрева воды
        • Оснащен внешним температурным датчиком
        • Интеграция в систему "умного дома"
        • Два магниевых анода – двойная защита от коррозии
        • Внутренний бак водонагревательного прибора покрыт биостеклофарфором, обеспечивающим высокую надежность и технологичность
        • Биостеклофарфор обладает повышенной предельной устойчивостью к воздействию термо- и гидроударов
        • Корпус из стали обработан белоснежной эмалью
        • Класс защиты - IP24
        • Боковая подводка
        • Максимальная температура теплоносителя - 100° С
        • Предохранительный клапан выполняет функцию обратного клапана, исключая попадание воды из водонагревателя в водопроводную сеть