Электрический накопительный водонагреватель Thermex ER 150 V

Преимущества

Водонагревательный прибор Термекс ER 150 V combi UL0000271 относится к типу комбинированных водонагревателей

В конструкции бойлерами косвенного нагрева предусмотрена возможность использования стандартного ТЭНа (нагревательного элемента) и альтернативного теплового источника через встроенный змеевик

Горячая вода или другой теплоноситель, проходя через змеевик подогревает воду, содержащуюся в водонагревателе, при этом нисколько не расходуя электроэнергию

Сохранность нагретой воды обеспечивается толстым слоем (50 мм) высокоплотного пенополиуретена, сводящий теплопотери к минимуму

Комбинированный водонагреватель ощутимо экономит электрическую энергию и обеспечивает максимальную отдачу и комфорт в эксплуатации, возможность быстрого нагрева воды

Оснащен внешним температурным датчиком

Интеграция в систему "умного дома"

Два магниевых анода – двойная защита от коррозии

Внутренний бак водонагревательного прибора покрыт биостеклофарфором, обеспечивающим высокую надежность и технологичность

Биостеклофарфор обладает повышенной предельной устойчивостью к воздействию термо- и гидроударов

Корпус из стали обработан белоснежной эмалью

Класс защиты - IP24

Боковая подводка

Максимальная температура теплоносителя - 100° С

Предохранительный клапан выполняет функцию обратного клапана, исключая попадание воды из водонагревателя в водопроводную сеть

Накопительный водонагреватель Термекс ER 150 V combi UL0000271 является комбинированным прибором. Агрегат оснащен внутренним баком на 150 литров из стали с бистеклофарфоровым покрытием, стойким к коррозии, гидро- и термоударам. Водонагреватель оснащен стандартным ТЭНом и змеевиком, благодаря которому можно подключить центральную/индивидуальную систему отопления, тепловой насос или газовый котел. Агрегат устанавливается на пол.