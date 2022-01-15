Электрический накопительный водонагреватель Thermex ER 150 V
Арт. X393209
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Нет
- Накопительный водонагреватель Термекс ER 150 V combi UL0000271 является комбинированным прибором. Агрегат оснащен внутренним баком на 150 литров из стали с бистеклофарфоровым покрытием, стойким к коррозии, гидро- и термоударам. Водонагреватель оснащен стандартным ТЭНом и змеевиком, благодаря которому можно подключить центральную/индивидуальную систему отопления, тепловой насос или газовый котел. Агрегат устанавливается на пол.
Преимущества
- Водонагревательный прибор Термекс ER 150 V combi UL0000271 относится к типу комбинированных водонагревателей
- В конструкции бойлерами косвенного нагрева предусмотрена возможность использования стандартного ТЭНа (нагревательного элемента) и альтернативного теплового источника через встроенный змеевик
- Горячая вода или другой теплоноситель, проходя через змеевик подогревает воду, содержащуюся в водонагревателе, при этом нисколько не расходуя электроэнергию
- Сохранность нагретой воды обеспечивается толстым слоем (50 мм) высокоплотного пенополиуретена, сводящий теплопотери к минимуму
- Комбинированный водонагреватель ощутимо экономит электрическую энергию и обеспечивает максимальную отдачу и комфорт в эксплуатации, возможность быстрого нагрева воды
- Оснащен внешним температурным датчиком
- Интеграция в систему "умного дома"
- Два магниевых анода – двойная защита от коррозии
- Внутренний бак водонагревательного прибора покрыт биостеклофарфором, обеспечивающим высокую надежность и технологичность
- Биостеклофарфор обладает повышенной предельной устойчивостью к воздействию термо- и гидроударов
- Корпус из стали обработан белоснежной эмалью
- Класс защиты - IP24
- Боковая подводка
- Максимальная температура теплоносителя - 100° С
- Предохранительный клапан выполняет функцию обратного клапана, исключая попадание воды из водонагревателя в водопроводную сеть