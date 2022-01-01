Газовый проточный водонагреватель ZERTEN Glass BG-20
Арт. X16956131
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|9.9
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Габариты, мм
|340x590x145
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Фильтр для газа
|Нет
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Газ-контроль
|Нет
- Газовый проточный водонагреватель ZERTEN Glass BG-20 - может быстро нагреть воду для ванной комнаты и кухни. В качестве топлива используется природный газ.
Особенности и преимущества:
- Простота в эксплуатации.
- Используя запал с гидравлическим управлением и электромагнитную автоматическую задвижку, Вам лишь нужно открыть кран горячей воды и горячая вода пойдет автоматически.
- Безопасность и надежность.
- В водонагревателе используется огнестойкая защита, защита сухого жара гидросферического соединения, амортизатор запала и жароустойчивая защита, антифризовая защита, стабилизационная защита объема воды, защита от перегрева, защита избыточного давления воды, и др., для того, чтобы обеспечить безопасную работу водонагревателя.