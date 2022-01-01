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Газовый проточный водонагреватель ZERTEN Glass BG-20
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Газовые водонагреватели
    Газовый проточный водонагреватель ZERTEN Glass BG-20
    Арт. X16956131
    Газовый проточный водонагреватель ZERTEN Glass BG-20

      Газовый проточный водонагреватель ZERTEN Glass BG-20

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16956131

      Характеристики

      Производитель
      		Zerten
      Вес, кг
      		9.9
      Габариты, мм
      		340x590x145
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовый проточный водонагреватель ZERTEN Glass BG-20 - может быстро нагреть воду для ванной комнаты и кухни. В качестве топлива используется природный газ.

        Особенности и преимущества:

        • Простота в эксплуатации. 
        • Используя запал с гидравлическим управлением и электромагнитную автоматическую задвижку, Вам лишь нужно открыть кран горячей воды и горячая вода пойдет автоматически.
        • Безопасность и надежность. 
        • В водонагревателе используется огнестойкая защита, защита сухого жара гидросферического соединения, амортизатор запала и жароустойчивая защита, антифризовая защита, стабилизационная защита объема воды, защита от перегрева, защита избыточного давления воды, и др., для того, чтобы обеспечить безопасную работу водонагревателя.