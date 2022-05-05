Вольфрамовый электрод WC-20 3.2/175

Преимущества

Сплав вольфрама с 2% оксида церия улучшает эмиссию электрода

Улучшает начальный запуск дуги и увеличивает допустимый сварочный ток

Вольфрамовые электроды WC-20 серые. Универсальные вольфрамовые электроды, сварка всех типов сталей и сплавов на переменном и постоянном токе (AC/DC).