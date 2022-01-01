Фуговальный станок Belmash J150/1170SA

Преимущества

Защитный кожух. Режущие части Белмаш J150/1170SA S020A закрыты специальным кожухом, который повышает безопасность использования станка

Набор ключей в комплекте

Малый вес

Простая настройка

Размер подающего стола - 560 мм

Размер приемного стола - 570 мм

Длина строгальных столов - 1170 мм

Размеры параллельного упора - 750х113 мм

Угол наклона параллельного упора - -45-0-45° мм

Длительный срок службы

Станок фуговальный Белмаш J150/1170SA S020A представляет собой практичный и надежный станок для обработки деревянных заготовок. Сборная станина обеспечивает необходимую надежность и прочность конструкции. Вес снижен по сравнению с моделями, расположенными на тумбе. Наличие открытого пространства сохраняет необходимый уровень безопасности за счет закрытых кожухом режущих поверхностей. Основной материал опорных частей и рабочего стола: чугун. Конструкция станка включает в себя параллельный упор, который позволяет строгать заготовки под углом 45 и 90 градусов. Комплектацией предусмотрены специальные упоры для рук оператора. Стандартный ножевой вал можно заменить на Helical или Spiral. Простая настройка станка не потребует много времени перед началом работ. Выходная мощность составляет 735 Вт.