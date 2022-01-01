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Фуговальный станок Belmash J150/1170SA
Найти аналог
Фуговально-рейсмусовые станки
    Фуговальный станок Belmash J150/1170SA
    Арт. belmash_1256
    Фуговальный станок Belmash J150/1170SA
    Фуговальный станок Belmash J150/1170SA
    Фуговальный станок Belmash J150/1170SA
    Фуговальный станок Belmash J150/1170SA
    Фуговальный станок Belmash J150/1170SA
    Фуговальный станок Belmash J150/1170SA
    Фуговальный станок Belmash J150/1170SA
      Фуговальный станок Belmash J150/1170SA
      Фуговальный станок Belmash J150/1170SA
      Фуговальный станок Belmash J150/1170SA
      Фуговальный станок Belmash J150/1170SA
      Фуговальный станок Belmash J150/1170SA
      Фуговальный станок Belmash J150/1170SA
      Фуговальный станок Belmash J150/1170SA

      Фуговальный станок Belmash J150/1170SA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. belmash_1256

      Характеристики

      Производитель
      		Belmash
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Потребляемая мощность, Вт
      		1100
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Станок фуговальный Белмаш J150/1170SA S020A представляет собой практичный и надежный станок для обработки деревянных заготовок. Сборная станина обеспечивает необходимую надежность и прочность конструкции. Вес снижен по сравнению с моделями, расположенными на тумбе. Наличие открытого пространства сохраняет необходимый уровень безопасности за счет закрытых кожухом режущих поверхностей. Основной материал опорных частей и рабочего стола: чугун. Конструкция станка включает в себя параллельный упор, который позволяет строгать заготовки под углом 45 и 90 градусов. Комплектацией предусмотрены специальные упоры для рук оператора. Стандартный ножевой вал можно заменить на Helical или Spiral. Простая настройка станка не потребует много времени перед началом работ. Выходная мощность составляет 735 Вт.

        Преимущества

        • Защитный кожух. Режущие части Белмаш J150/1170SA S020A закрыты специальным кожухом, который повышает безопасность использования станка
        • Набор ключей в комплекте
        • Малый вес
        • Простая настройка
        • Размер подающего стола - 560 мм
        • Размер приемного стола - 570 мм
        • Длина строгальных столов - 1170 мм
        • Размеры параллельного упора - 750х113 мм
        • Угол наклона параллельного упора - -45-0-45° мм
        • Длительный срок службы