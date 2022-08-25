Бензопила Echo CS-501SX-15"
Арт. X18809331
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|4.7
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Праймер
|Нет
- Бензопила ECHO CS-501SX предназначена для пиления древесины и деревянных заготовок. Мощный бензиновый двигатель обеспечивает высокую эффективность. Рукоятки обеспечивают надежный хват и полный контроль над инструментом во время работы. Шина длиной 38 см позволяет работать с большими заготовками. Для повышения безопасности оператора предусмотрены цепной тормоз и блокиратор курка дросселя.
Преимущества
- Бензиновый двигатель - для автономности работы
- Механический тормоз цепи - для повышения безопасности
- Воздушное охлаждение - для стабильной работы ECHO CS-501SX
- Большой топливный бак - для продолжительной работы без перерывов
- Автоматическая смазка цепи - для простого обслуживания
- Защита от произвольного включения - для предотвращения травм