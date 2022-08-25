Бензопила Echo CS-501SX-15"

Преимущества

Бензиновый двигатель - для автономности работы

Механический тормоз цепи - для повышения безопасности

Воздушное охлаждение - для стабильной работы ECHO CS-501SX

Большой топливный бак - для продолжительной работы без перерывов

Автоматическая смазка цепи - для простого обслуживания

Защита от произвольного включения - для предотвращения травм

Бензопила ECHO CS-501SX предназначена для пиления древесины и деревянных заготовок. Мощный бензиновый двигатель обеспечивает высокую эффективность. Рукоятки обеспечивают надежный хват и полный контроль над инструментом во время работы. Шина длиной 38 см позволяет работать с большими заготовками. Для повышения безопасности оператора предусмотрены цепной тормоз и блокиратор курка дросселя.