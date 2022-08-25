Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензопила Echo CS-501SX-15"
5.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Echo CS-501SX-15"
    Арт. X18809331
    5.0
    1
    Бензопила Echo CS-501SX-15"
    Бензопила Echo CS-501SX-15"
    Бензопила Echo CS-501SX-15"
    Бензопила Echo CS-501SX-15"
      Бензопила Echo CS-501SX-15"
      Бензопила Echo CS-501SX-15"
      Бензопила Echo CS-501SX-15"
      Бензопила Echo CS-501SX-15"

      Бензопила Echo CS-501SX-15"

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18809331
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Echo
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		4.7
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила ECHO CS-501SX предназначена для пиления древесины и деревянных заготовок. Мощный бензиновый двигатель обеспечивает высокую эффективность. Рукоятки обеспечивают надежный хват и полный контроль над инструментом во время работы. Шина длиной 38 см позволяет работать с большими заготовками. Для повышения безопасности оператора предусмотрены цепной тормоз и блокиратор курка дросселя.

        Преимущества

        • Бензиновый двигатель - для автономности работы
        • Механический тормоз цепи - для повышения безопасности
        • Воздушное охлаждение - для стабильной работы ECHO CS-501SX
        • Большой топливный бак - для продолжительной работы без перерывов
        • Автоматическая смазка цепи - для простого обслуживания
        • Защита от произвольного включения - для предотвращения травм