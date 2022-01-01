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Дисковая фреза 50х4 мм (бывший ITA10216)
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Фрезы по металлу
    Дисковая фреза 50х4 мм (бывший ITA10216)
    Арт. jet_986
    Дисковая фреза 50х4 мм (бывший ITA10216)

      Дисковая фреза 50х4 мм (бывший ITA10216)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_986

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Дисковая фреза представляет собой один из основных режущих инструментов, применяемых для фрезерных работ на оборудовании, выпускаемом компанией JET. Приспособление имеет 12 крупных зубьев и наружный диаметр 50 мм, позволяющий с высокой точностью осуществлять разрезку заготовок, другие виды работ на универсальном станке JUM-X2. Ширина паза составляет 4 мм, рассчитанная на создания пазов и канавок определенной глубины и толщины. Фреза используется на фрезерно-сверлильном станке модель JUM-X2 и позволяет выполнять прорезные и отрезные работы с высокой точностью на больших оборотах.