Дисковая фреза 50х4 мм (бывший ITA10216)

Дисковая фреза представляет собой один из основных режущих инструментов, применяемых для фрезерных работ на оборудовании, выпускаемом компанией JET. Приспособление имеет 12 крупных зубьев и наружный диаметр 50 мм, позволяющий с высокой точностью осуществлять разрезку заготовок, другие виды работ на универсальном станке JUM-X2. Ширина паза составляет 4 мм, рассчитанная на создания пазов и канавок определенной глубины и толщины. Фреза используется на фрезерно-сверлильном станке модель JUM-X2 и позволяет выполнять прорезные и отрезные работы с высокой точностью на больших оборотах.