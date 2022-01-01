Дисковая фреза 63х3 мм (бывший ITA10215)

Дисковая фреза является одним из основных элементов основной оснастки, применяемой для выполнения отрезных и прорезных работ на универсальном фрезерно-сверлильном станке JUM-X2, выпускаемым компанией JET. Приспособление относится к типу фрез с мелким зубом, имея 64 зуба на торцевой стороне и внешний диаметр 63 мм. Фреза может выполнять отрезные работы с высокой точностью, прорезные работы с деталями сложной конфигурации и формы. Ширина фрезы составляет 3 мм, обеспечивая изготовления пазов различной глубины, шириной до 3 мм.