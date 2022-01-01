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Дисковая фреза 63х3 мм (бывший ITA10215)
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Фрезы по металлу
    Дисковая фреза 63х3 мм (бывший ITA10215)
    Арт. jet_985
    Дисковая фреза 63х3 мм (бывший ITA10215)
    Дисковая фреза 63х3 мм (бывший ITA10215)
      Дисковая фреза 63х3 мм (бывший ITA10215)
      Дисковая фреза 63х3 мм (бывший ITA10215)

      Дисковая фреза 63х3 мм (бывший ITA10215)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_985

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Дисковая фреза является одним из основных элементов основной оснастки, применяемой для выполнения отрезных и прорезных работ на универсальном фрезерно-сверлильном станке JUM-X2, выпускаемым компанией JET. Приспособление относится к типу фрез с мелким зубом, имея 64 зуба на торцевой стороне и внешний диаметр 63 мм. Фреза может выполнять отрезные работы с высокой точностью, прорезные работы с деталями сложной конфигурации и формы. Ширина фрезы составляет 3 мм, обеспечивая изготовления пазов различной глубины, шириной до 3 мм.