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Электрический конвектор Thermor Electronic 2500
5.0
2
Найти аналог
Конвекторы
    Электрический конвектор Thermor Electronic 2500
    Арт. 704305145
    5.0
    2
    Электрический конвектор Thermor Electronic 2500
    Электрический конвектор Thermor Electronic 2500
    Электрический конвектор Thermor Electronic 2500
    Электрический конвектор Thermor Electronic 2500
      Электрический конвектор Thermor Electronic 2500
      Электрический конвектор Thermor Electronic 2500
      Электрический конвектор Thermor Electronic 2500
      Электрический конвектор Thermor Electronic 2500

      Электрический конвектор Thermor Electronic 2500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 704305145
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Thermor
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Франция
      Габариты, мм
      		461x909x92
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электроконвектор THERMOR EVIDENCE 3 ELEC – это новое поколение электрических конвекторов с электронным управлением и разработанных по инновационной технологии HD. EVIDENCE 3 ELEC станет незаменимым для долгосрочного использования в качестве основного или дополнительного отопительного оборудования.

        Преимущества

        • Технология HD –высокоэффективный нагрев и экономия электроэнергии за счет усовершенствованной формы внешней панели
        • Закрытый нагревательный элемент: безопасный, бесшумный, долговечный
        • Режимы работы: «Экономичный» , «Антизамерзание» , «Комфорт», «Программирование»
        • Электронный термостат высокой точности
        • Безопасный для детей – температура внешней панели не превышает 45 ̊С
        • Встроенный датчик падения гарантирует выключение конвектора при падении
        • Встроенная защита от перегрева и двойная изоляции (класс защиты II)
        • В комплекте идет кабель, вилка, кронштейн