Электрический конвектор Thermor Electronic 2500

Преимущества

Технология HD –высокоэффективный нагрев и экономия электроэнергии за счет усовершенствованной формы внешней панели

Закрытый нагревательный элемент: безопасный, бесшумный, долговечный

Режимы работы: «Экономичный» , «Антизамерзание» , «Комфорт», «Программирование»

Электронный термостат высокой точности

Безопасный для детей – температура внешней панели не превышает 45 ̊С

Встроенный датчик падения гарантирует выключение конвектора при падении

Встроенная защита от перегрева и двойная изоляции (класс защиты II)

В комплекте идет кабель, вилка, кронштейн

Электроконвектор THERMOR EVIDENCE 3 ELEC – это новое поколение электрических конвекторов с электронным управлением и разработанных по инновационной технологии HD. EVIDENCE 3 ELEC станет незаменимым для долгосрочного использования в качестве основного или дополнительного отопительного оборудования.