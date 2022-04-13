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Евроадаптер панельный Сварог MIG ITG6005 + кожух
5.0
1
Найти аналог
Адаптеры для газовых редукторов
    Евроадаптер панельный Сварог MIG ITG6005 + кожух
    Арт. X131101291
    5.0
    1
    Евроадаптер панельный Сварог MIG ITG6005 + кожух

      Евроадаптер панельный Сварог MIG ITG6005 + кожух

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131101291
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал
      		латунь
      Вес, кг
      		0.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Евроадаптер панельный СВАРОГ MIG ITG6005 с кожухом - является одним из важнейших элементов конструкции сварочного аппарата. Евроадаптер устанавливается в корпусе сварочного аппарата и обеспечивает его соединение со сварочной горелкой. Через него проходят сварочный ток, кабель управления и направляющий канал со сварочной проволокой.

        Преимущества

        • Применяется с кожухом евроадаптера панельного IHJ0069
        • Материал— латунь