Евроадаптер панельный Сварог MIG ITG6005 + кожух
Арт. X131101291
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Материал
|латунь
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Вес, кг
|0.4
- Евроадаптер панельный СВАРОГ MIG ITG6005 с кожухом - является одним из важнейших элементов конструкции сварочного аппарата. Евроадаптер устанавливается в корпусе сварочного аппарата и обеспечивает его соединение со сварочной горелкой. Через него проходят сварочный ток, кабель управления и направляющий канал со сварочной проволокой.
Преимущества
- Применяется с кожухом евроадаптера панельного IHJ0069
- Материал— латунь