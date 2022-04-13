Евроадаптер панельный Сварог MIG ITG6005 + кожух

Евроадаптер панельный СВАРОГ MIG ITG6005 с кожухом - является одним из важнейших элементов конструкции сварочного аппарата. Евроадаптер устанавливается в корпусе сварочного аппарата и обеспечивает его соединение со сварочной горелкой. Через него проходят сварочный ток, кабель управления и направляющий канал со сварочной проволокой.

Преимущества