Фильтр Могилев ЭФВП-Ст-38-125, для погружных насосов Ручеек 38Р

Могилев ЭФВП Ст 38 125 Малыш — это фильтрующее устройство, специально разработанное для защиты бытового насосного оборудования. Он предотвращает попадание в водопровод песка, ила, грязи и прочих нерастворимых примесей размером более 150 микрон. Установка такого устройства позволяет защитить составные элементы системы и продлить срок службы насоса. Фильтр очистки Могилев ЭФВП Ст 38 125 Малыш собирает всю грязь за счет невысокой скорости прохода воды через фильтрацию.

Преимущества: