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Фильтр Могилев ЭФВП-Ст-38-125, для погружных насосов Ручеек 38Р
5.0
1
Найти аналог
Для насосов и насосных станций
    Фильтр Могилев ЭФВП-Ст-38-125, для погружных насосов Ручеек 38Р
    Арт. X16912359
    5.0
    1

      Фильтр Могилев ЭФВП-Ст-38-125, для погружных насосов Ручеек 38Р

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16912359
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Могилев
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Могилев ЭФВП Ст 38 125 Малыш — это фильтрующее устройство, специально разработанное для защиты бытового насосного оборудования. Он предотвращает попадание в водопровод песка, ила, грязи и прочих нерастворимых примесей размером более 150 микрон. Установка такого устройства позволяет защитить составные элементы системы и продлить срок службы насоса. Фильтр очистки Могилев ЭФВП Ст 38 125 Малыш собирает всю грязь за счет невысокой скорости прохода воды через фильтрацию.

        Преимущества:

        • Обеспечение высокой степени защиты насосного оборудования;

        • Эффективное удаление нерастворимых примесей размером 150 микрон;

        • Высокая эластичность;

        • Механическая прочность;

        • Надежно защищает корпус насосного оборудования от механических повреждений;

        • Продлевает рабочий ресурс элементов системы водоснабжения;

        • Легко устанавливается в насосное оборудование;

        • Не требует специального обслуживания;

        • Имеет большой рабочий ресурс.