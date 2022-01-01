Фильтрационный модуль ФМ-60/16 предназначен для тонкой очистки сжатого воздуха и различных газов от аэрозолей масла и влаги, а также от твердых частиц размером менее 1 мкм.Обеспечиваемое остаточное содержание аэрозоля масла - менее 0,1 мг/м3. Используется в системах пневмоуправления и автоматики, пневмоприводе устройств и инструмента для окраски поверхностей распылением. ФМ состоит их двух последовательно установленных фильтров с фильтроэлементами на основе ультратонкого стекловолокна без связующего.Первый по ходу газа фильтр предназначен для отделения механических примесей и крупных капель масла и влаги, а также для укрупнения оставшегося в потоке тонкодисперсного аэрозоля. Второй по ходу газа фильтр служит для окончательной очистки газа от примесей.Сжатый воздух поступает в фильтр через боковой патрубок модуля грубой очистки, проходит фильтрующие стекловолокнистые слои фильтроэлементов грубой и тонкой очистки и выходит из фильтра через боковой патрубок модуля тонкой очистки.Оба фильтра работают в режиме самоочищения от жидких примесей. Отделившаяся жидкость собирается в нижней части корпуса и периодически выводится через сливные штуцера, при открытии установленных на них запорных вентилей.