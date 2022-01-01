Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Секатор плоскостной Fiskars Solid P341 1057164
1 338 ₽
1 910 ₽
Садовые секаторы
    Секатор плоскостной Fiskars Solid P341 1057164
    Арт. О00000029475
    Секатор плоскостной Fiskars Solid P341 1057164
    Секатор плоскостной Fiskars Solid P341 1057164
      Секатор плоскостной Fiskars Solid P341 1057164
      Секатор плоскостной Fiskars Solid P341 1057164

      Секатор плоскостной Fiskars Solid P341 1057164

      • -572 ₽
      1 338 ₽
      1 910 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000029475

      Характеристики

      Производитель
      		Fiskars
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Финляндия
      Прививочный
      		Нет
      С длинными ручками
      		Нет
      Все характеристики
      • -572 ₽
      1 338 ₽
      1 910 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Цепь PATRIOT PG-C91VS-52, 3/8", 1.3 мм, 52 звена
      622 ₽
      5.0
      Цепь PATRIOT PG-C91VS-52, 3/8", 1.3 мм, 52 звена
      Секатор садовый Stihl PG 10 00008813604
      1 190 ₽
      4.5
      Секатор садовый Stihl PG 10 00008813604
      2-х рядный раздвижной окучник со сцепкой ОМБДРС 00.470.700 (МБ Форза, Ока, Каскад, Нева)
      5 700 ₽
      5.0
      2-х рядный раздвижной окучник со сцепкой ОМБДРС 00.470.700 (МБ Форза, Ока, Каскад, Нева)
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Секатор Добрыня Б 10157
      1 500 ₽
      Секатор Добрыня Б 10157
      Леска для триммера Siat Professional 556004, звезда, 2 мм, 15 м
      170 ₽
      4.8
      Леска для триммера Siat Professional 556004, звезда, 2 мм, 15 м
      Поворотная сцепка в сборе ССУ 90.300.16 (для МБ Ока, Каскад, Нева)
      1 410 ₽
      5.0
      Поворотная сцепка в сборе ССУ 90.300.16 (для МБ Ока, Каскад, Нева)
      Леска для триммера Champion C5029, звезда, 3 мм, 25 м
      340 ₽
      5.0
      Леска для триммера Champion C5029, звезда, 3 мм, 25 м
      Пильная цепь Stihl 63PM 36130060050 (14", 1,3 мм, 3/8", 50 звеньев)
      1 019 ₽
      5.0
      Пильная цепь Stihl 63PM 36130060050 (14", 1,3 мм, 3/8", 50 звеньев)
      Электрический конвектор Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1000
      1 990 ₽
      2 750 ₽
      4.0
      Электрический конвектор Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1000
      • -760 ₽
      Электрический конвектор Ballu Solo BEC/SM-1500
      Нет в наличии
      4.5
      Электрический конвектор Ballu Solo BEC/SM-1500
      Смотреть
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Нет в наличии
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Плоскостной секатор Fiskars Solid P341 1057164 используется для подрезания ветвей деревьев и кустарников. Лезвия из закаленной стали с антифрикционным покрытием отличаются прочностью и устойчивостью к образованию коррозии. Простая блокировка лезвий при помощи одной руки обеспечивает безопасность при хранении и транспортировке. Верхняя рукоятка оснащена покрытием SoftGrip для комфортного удержания инструмента во время работы.

        Преимущества

        • Подходит для подрезки свежих веток диаметром до 20 мм
        • Лезвия из закаленной стали остаются острыми длительное время
        • Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый срез
        • Прочные и эргономичные стальные рукоятки
        • Не содержит ПВХ
        • Рукоятки из материала FiberComp отличаются прочностью и малым весом