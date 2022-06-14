Преимущества

Надежный

Прочный

Шлифовальный франкфурт по бетону №00 Diam 110523, A 6x40x8x9 - используется совместно с мозаично-шлифовальными машинами серии GM при проведении строительных и отделочных работ. Применяется для грубой шлифовки бетонных поверхностей, позволяя снимать бетон высоких марок. Форма цилиндра увеличивает прочность оснастки, предупреждая механические повреждения. Исполнение 00