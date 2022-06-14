Франкфурт по бетону №00 Diam 110523, A 6x40x8x9
Арт. 77777X9002211
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип шлифования
|мокрое
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Количество сегментов, шт
|6
- Шлифовальный франкфурт по бетону №00 Diam 110523, A 6x40x8x9 - используется совместно с мозаично-шлифовальными машинами серии GM при проведении строительных и отделочных работ. Применяется для грубой шлифовки бетонных поверхностей, позволяя снимать бетон высоких марок. Форма цилиндра увеличивает прочность оснастки, предупреждая механические повреждения. Исполнение 00
Преимущества
- Надежный
- Прочный