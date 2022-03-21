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Грязевая фреза Karcher 4.763-228
5.0
2
Найти аналог
Фрезы и сопла для моек высокого давления
    Грязевая фреза Karcher 4.763-228
    Арт. Х103113
    5.0
    2
    Грязевая фреза Karcher 4.763-228

      Грязевая фреза Karcher 4.763-228

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х103113
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		грязевая фреза
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Грязевая фреза Karcher 4.763-228 подходит к бытовым аппаратам высокого давления серий K5-K7. Предназначена для очистки поверхностей от старых и сильных загрязнений. Роторное сопло образует мощную вращающуюся точечную струю достаточной площади, которая легко выбивает всю грязь. С помощью этой насадки можно, например, удалить с фасада дома грязь от дождя или помыть тротуар.