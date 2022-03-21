Грязевая фреза Karcher 4.763-228 подходит к бытовым аппаратам высокого давления серий K5-K7. Предназначена для очистки поверхностей от старых и сильных загрязнений. Роторное сопло образует мощную вращающуюся точечную струю достаточной площади, которая легко выбивает всю грязь. С помощью этой насадки можно, например, удалить с фасада дома грязь от дождя или помыть тротуар.