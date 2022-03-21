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Грязевая фреза для моек высокого давления Karcher 35 4.763-931
5.0
2
Найти аналог
Фрезы и сопла для моек высокого давления
    Грязевая фреза для моек высокого давления Karcher 35 4.763-931
    Арт. Х103245
    5.0
    2
    Грязевая фреза для моек высокого давления Karcher 35 4.763-931

      Грязевая фреза для моек высокого давления Karcher 35 4.763-931

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х103245
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		грязевая фреза
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Грязевая фреза 035 Karcher 4.763-931 предназначена для моек высокого давления Керхер. При работе вращает точечную струю, что позволяет на большой площади очистить сильно въевшуюся грязь. Отличается высокой стойкостью к давлению воды и большим ресурсом.
        Параметры
      • Размер 35 мм
      • Давление до 300 бар