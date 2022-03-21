Грязевая фреза для моек высокого давления Karcher 35 4.763-931
Арт. Х103245
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|грязевая фреза
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Количество предметов, шт
|1
- Грязевая фреза 035 Karcher 4.763-931 предназначена для моек высокого давления Керхер. При работе вращает точечную струю, что позволяет на большой площади очистить сильно въевшуюся грязь. Отличается высокой стойкостью к давлению воды и большим ресурсом.
Параметры
- Размер 35 мм
- Давление до 300 бар