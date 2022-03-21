Грязевая фреза для моек высокого давления Karcher 35 4.763-931

Грязевая фреза 035 Karcher 4.763-931 предназначена для моек высокого давления Керхер. При работе вращает точечную струю, что позволяет на большой площади очистить сильно въевшуюся грязь. Отличается высокой стойкостью к давлению воды и большим ресурсом.

Параметры Размер 35 мм Давление до 300 бар