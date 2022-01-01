Газовая колонка ЛАДОГАЗ ВПГ 10М соответствуют всем современным требованиям по функциональным возможностям и безопасности в сочетании с демократичной ценой. Внешний вид и малые габариты выгодно отличают ЛАДОГАЗ ВПГ 10М от имеющихся на рынке российских и псевдороссийских аналогов. Розжиг производится при появлении протока воды в автоматическом режиме, благодаря чему отсутствует расход газа в режиме ожидания. Кроме того, отсутствие постоянно горящей запальной горелки повышает безопасность аппарата. Преимущества: • Экономия газа до 20%; • Система против накипи; • Автоматический розжиг; • Контроль пламени; • Датчик от перегрева; • Теплообменник из толстой меди (срок службы 12 лет); • Применены энергосберегающие технологии.