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Газовая колонка ЛАДОГАЗ ВПГ-10М
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Газовые водонагреватели
    Газовая колонка ЛАДОГАЗ ВПГ-10М
    Арт. X1695684
    Газовая колонка ЛАДОГАЗ ВПГ-10М

      Газовая колонка ЛАДОГАЗ ВПГ-10М

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1695684

      Характеристики

      Вес, кг
      		10.4
      Габариты, мм
      		650x330x190
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Пульт ДУ
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовая колонка ЛАДОГАЗ ВПГ 10М соответствуют всем современным требованиям по функциональным возможностям и безопасности в сочетании с демократичной ценой. Внешний вид и малые габариты выгодно отличают ЛАДОГАЗ ВПГ 10М от имеющихся на рынке российских и псевдороссийских аналогов. Розжиг производится при появлении протока воды в автоматическом режиме, благодаря чему отсутствует расход газа в режиме ожидания. Кроме того, отсутствие постоянно горящей запальной горелки повышает безопасность аппарата.

        Преимущества:

        • Экономия газа до 20%; • Система против накипи; • Автоматический розжиг; • Контроль пламени; • Датчик от перегрева; • Теплообменник из толстой меди (срок службы 12 лет); • Применены энергосберегающие технологии.