Газовая колонка NEVA 4011
Арт. X16956100
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|9.5
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Габариты, мм
|290x565x221
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Фильтр для газа
|Нет
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Газ-контроль
|Нет
- Газовый проточный водонагреватель NEVA 4011 предназначен для нагрева воды проточным способом. Прибор отвечает всем требованиям безопасности, поэтому его можно разместить в жилой зоне. Водонагреватель оснащен пьезорозжигом, т.е. начинает работать при нажатии кнопки, не требуя подключения к электросети. Простой и удобный прибор обеспечит быстрый нагрев воды.
Преимущества:
- Оснащен пьезорозжигом, т.е. прибор начинает работать при нажатии кнопки, не требуя наличия подключения к электросети.
- Отсутствие постоянно горящего запального пламени - гарантия безопасности и долговечности колонки;
- Прибор может работать при низком давлении воды (0,3 Бар);
- Имеет двухступенчатую гидравлическую модуляцию пламени горелки;
- Высокая мощность при умеренной цене.
Комплектация:
- Инструкция;
- Гарантийный талон;
- Упаковка.