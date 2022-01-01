Газовая колонка NEVA 4011

Преимущества:

Оснащен пьезорозжигом, т.е. прибор начинает работать при нажатии кнопки, не требуя наличия подключения к электросети.

Отсутствие постоянно горящего запального пламени - гарантия безопасности и долговечности колонки;

Прибор может работать при низком давлении воды (0,3 Бар);

Имеет двухступенчатую гидравлическую модуляцию пламени горелки;

Высокая мощность при умеренной цене.

Комплектация:

Инструкция;

Гарантийный талон;

Упаковка.

Газовый проточный водонагреватель NEVA 4011 предназначен для нагрева воды проточным способом. Прибор отвечает всем требованиям безопасности, поэтому его можно разместить в жилой зоне. Водонагреватель оснащен пьезорозжигом, т.е. начинает работать при нажатии кнопки, не требуя подключения к электросети. Простой и удобный прибор обеспечит быстрый нагрев воды.