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Газовая колонка NEVA 4011
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Газовые водонагреватели
    Газовая колонка NEVA 4011
    Арт. X16956100
    Газовая колонка NEVA 4011

      Газовая колонка NEVA 4011

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16956100

      Характеристики

      Производитель
      		Neva
      Вес, кг
      		9.5
      Габариты, мм
      		290x565x221
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовый проточный водонагреватель NEVA 4011 предназначен для нагрева воды проточным способом. Прибор отвечает всем требованиям безопасности, поэтому его можно разместить в жилой зоне. Водонагреватель оснащен пьезорозжигом, т.е. начинает работать при нажатии кнопки, не требуя подключения к электросети. Простой и удобный прибор обеспечит быстрый нагрев воды.

        Преимущества:

        • Оснащен пьезорозжигом, т.е. прибор начинает работать при нажатии кнопки, не требуя наличия подключения к электросети.
        • Отсутствие постоянно горящего запального пламени - гарантия безопасности и долговечности колонки;
        • Прибор может работать при низком давлении воды (0,3 Бар);
        • Имеет двухступенчатую гидравлическую модуляцию пламени горелки;
        • Высокая мощность при умеренной цене.

        Комплектация:

        • Инструкция;
        • Гарантийный талон;
        • Упаковка.