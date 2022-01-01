Водонагреватель газовый NEVA NevaLux 5014

Преимущества:

Пьезоэлектрическое зажигание;

Гидравлическое управление модуляцией пламени горелки;

Камера сгорания с водяным охлаждением;

Запальная горелка;

Автоматическая безопасность с датчиком тяги.

Водонагреватель NEVA газ NevaLux 5014 – это современная газовая колонка с непрерывной гидравлической модуляцией пламени горелки. Обеспечивает горячей водой 2 точки водоразбора. Металлопластиковая облицовка колонки не боится сколов. Колонка обеспечивает автоматическое ограничение давления газа и автоматическое ограничение протока воды.