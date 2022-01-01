Водонагреватель газовый NEVA NevaLux 5014
Арт. X1695659
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|11
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Габариты, мм
|350x650x239
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Фильтр для газа
|Нет
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Газ-контроль
|Нет
- Водонагреватель NEVA газ NevaLux 5014 – это современная газовая колонка с непрерывной гидравлической модуляцией пламени горелки. Обеспечивает горячей водой 2 точки водоразбора. Металлопластиковая облицовка колонки не боится сколов. Колонка обеспечивает автоматическое ограничение давления газа и автоматическое ограничение протока воды.
Преимущества:
- Пьезоэлектрическое зажигание;
- Гидравлическое управление модуляцией пламени горелки;
- Камера сгорания с водяным охлаждением;
- Запальная горелка;
- Автоматическая безопасность с датчиком тяги.