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Водонагреватель газовый NEVA NevaLux 5014
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Газовые водонагреватели
    Водонагреватель газовый NEVA NevaLux 5014
    Арт. X1695659
    Водонагреватель газовый NEVA NevaLux 5014

      Водонагреватель газовый NEVA NevaLux 5014

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1695659

      Характеристики

      Производитель
      		Neva
      Вес, кг
      		11
      Габариты, мм
      		350x650x239
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Водонагреватель NEVA газ NevaLux 5014 – это современная газовая колонка с непрерывной гидравлической модуляцией пламени горелки. Обеспечивает горячей водой 2 точки водоразбора. Металлопластиковая облицовка колонки не боится сколов. Колонка обеспечивает автоматическое ограничение давления газа и автоматическое ограничение протока воды.

        Преимущества:

        • Пьезоэлектрическое зажигание;
        • Гидравлическое управление модуляцией пламени горелки;
        • Камера сгорания с водяным охлаждением;
        • Запальная горелка;
        • Автоматическая безопасность с датчиком тяги.